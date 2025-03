L'ASSE refuse de rejouer contre Montpellier

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La commission de discipline de la LFP a repoussé au 2 avril sa décision concernant le match Montpellier-St-Etienne. Mais du côté des Verts, on reste droit dans ses bottes.

Il n'y a pas eu de surprise mercredi à la lecture du compte rendu de la réunion de la commission de discipline de la Ligue au sujet des graves incidents qui ont abouti à l'arrêt définitif du match entre Montpellier et Saint-Etienne. Compte tenu de la gravité des faits, le dossier est mis à l'instruction et le verdict sera rendu dans deux semaines, le 2 avril précisément. La seule décision liée à cette rencontre concerne Maxime Bernauer, le joueur de l'ASSE expulsé et qui sera suspendu face au PSG. Mais sinon, la situation du match, stoppé à l'heure de jeu, n'a pas du tout été évoqué dans le communiqué de la LFP. Mais, comme le confirme Le Progrès, du côté des dirigeants stéphanois, on n'est pas du tout dans une logique de finir ou pire encore, de rejouer la totalité du match que les Verts estiment désormais terminé et donc gagné.

L'AS Saint-Etienne veut ses trois points et c'est tout

Tandis que certains réfléchissent déjà la date pour faire disputer cette rencontre MHSC-ASSE arrêtée alors que Saint-Etienne menait 0-2, l'AS Saint-Etienne estime que les trois points doivent lui être donnés. « S’il fallait reprendre ou rejouer ce match , ce serait forcément en milieu de semaine, entre deux journées de championnat. Une situation que l’ASSE souhaite évidemment à tout prix éviter avant le verdict qui sera rendu lors de la prochaine commission, le 2 avril », précise le quotidien régional, lequel ajouter que si dans un premier temps Montpellier, écœuré par les incidents, semblait vouloir en rester là de cette rencontre, ce ne serait plus du tout le cas. Le club de Laurent Nicollin pourrait se montrer pugnace pour tenter au moins de faire reprendre ce match à la 60e minute alors que Montpellier était mené 0-2, mais évoluait à 11 contre 10. Un cas de figure qui n'est pas du tout envisagé par l'ASSE, lancée dans son opération maintien.