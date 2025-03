ASSE ‍: Conseil d'Etat et Cour européenne, avril sera chaud ‍!

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Dans le collimateur du ministre de l'Intérieur, les deux associations de supporters de l'AS Saint-Etienne savent que leur avenir va se jouer dans les deux prochaines semaines. Mais ils sont motivés pour mener le combat jusqu'au bout.

Les Green Angels 92 et les Magic Fans le savent, Bruno Retailleau a décidé de s'occuper de leurs cas et envisage très clairement une dissolution des deux associations de supporters de l'ASSE, lesquelles sont parmi les plus actives en Ligue 1. Depuis que le ministre de l'Intérieur a pris ce dossier en charge, et menace les deux groupes stéphanois, on assiste à une vraie mobilisation dans le Forez, que ce soit de la part des élus, mais également de toutes les forces vives. Invités ce lundi soir de l'émission 100% Sainté sur Ici Saint-Etienne Loire, deux représentants des Green Angels 92 ont fait savoir qu'à quelques jours d'être reçus au ministère de l'Intérieur, ils étaient déterminés à tout faire pour empêcher ce dernier de mettre un terme à l'existence de leur groupe.

Au micro de la radio locale, le porte-parole des GA92, a été très clair sur la suite des événements. « Nous sommes convoqués à une commission, au ministère place Beauvau, le 1ᵉʳ avril, devant une commission de huit personnes qui sera chargée d'émettre un avis favorable ou défavorable sur cette procédure de dissolution. Ensuite, ce sera à Monsieur Bruno Retailleau de présenter son décret en Conseil des ministres. Donc ça peut intervenir le 2 avril ou le 9 avril. Et, derrière, on aura la voie juridictionnelle qui va s'ouvrir avec un recours au Conseil d'Etat. Car oui, on va utiliser tous les moyens pour nous défendre, tous les moyens juridiques qui sont à notre disposition. Et au-delà de ça, on pourra même aller, si ce décret venait à être validé en Conseil d'Etat jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme », a prévenu le représentant des Green Angeles 92, qui sait que les propriétaires de l'AS Saint-Etienne sont motivés pour les soutenir dans ce combat.