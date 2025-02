ASSE ‍: Mathis Amougou signe à Chelsea (officiel)

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Les deux clubs de Chelsea et l’AS Saint-Etienne ont officialisé le transfert de Mathis Amougou (19 ans). Grand espoir du centre de formation stéphanois, le milieu de terrain a réalisé une belle première partie de saison et va continuer désormais sous le maillot de Chelsea. Il s’agit d’un transfert sec, pour un montant estimé à 15 ME. Pas mal pour un joueur qui allait être libre dans six mois. Son prochain contrat avec Chelsea est plus long, puisqu’il a signé pour huit ans chez les Blues.