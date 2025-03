ASSE ‍: Ils sont menacés, le boss débarque

Dans : ASSE.

Le ministre de l'Intérieur veut dissoudre plusieurs groupes de supporters, dont deux à Saint-Etienne les Magic Fans et les Green Angels. Une décision qui scandalise tout un club. Président de l'ASSE, Ivan Gazidis est venu en France pour régler le problème.

Dans un contexte de polémiques et de violences en tribunes, le ministère de l'Intérieur a trouvé une solution pour calmer le jeu : dissoudre plusieurs groupes ultras à travers la France. Cinq sont menacés dans une liste qui fait débat. A Saint-Etienne, les Magic Fans et les Green Angels sont concernés. Une décision qui émeut et scandalise l'ASSE. Ces deux groupes de supporters ont rarement été pointés du doigt pour des problèmes de comportement en 35 ans d'existence. Le public stéphanois a contesté le choix de Bruno Retailleau tout comme la direction du club. Plusieurs communiqués ont été publiés mais le ministre de l'Intérieur n'a pas bougé d'un iota sur la question.

Le président de l'ASSE vient sauver ses ultras

Pour faire bouger les choses, le président de l'AS Saint-Etienne se mêle personnellement du dossier. Selon les informations du Progrès, Ivan Gazidis a fait le voyage jusqu'à la célèbre cité du Forez lundi. C'est un évènement car le Sud-Africain se fait très rare en France depuis sa prise de fonction. L'ancien dirigeant d'Arsenal et du Milan AC a rencontré les représentants des Magic Fans et des Green Angels. Une discussion qui doit permettre d'établir une stratégie dans ce dossier.

On ignore encore si Ivan Gazidis va prendre rendez-vous avec Bruno Retailleau et les autorités françaises. Ce sera sans doute indispensable car le président des Verts et le ministre de l'Intérieur ont des positions diamétralement opposées sur le sujet. Très influent dans le milieu du football, l'homme d'affaires de 60 ans est le meilleur atout possible pour sauver les ultras stéphanois.