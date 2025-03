L'ASSE voulait finir le match, l'arbitre a refusé

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'arrêt définitif du match entre Montpellier et l'AS Saint-Etienne à la Mosson, on commence à en savoir plus sur la position des uns et des autres au sujet de cette décision.

Pour les supporters stéphanois, l'idée même de voir leur équipe reprendre la rencontre à la Mosson avec trente minutes à jouer, et même si le score est de 2-0 en leur faveur, est impossible à envisager. Au moment où les Ultras de l'ASSE sont menacés de disparition par le ministre de l'Intérieur, il serait délicat de leur expliquer que le chaos vécu à Montpellier puisse ne pas se solder par cette défaite du MHSC, qui était alors en plein naufrage malgré l'avantage numérique suite à l'expulsion de Bernauer (45e). Cela semblait évident, l'AS Saint-Etienne filait vers la victoire et trois points précieux quand Monsieur Letexier a stoppé le match compte tenu de la situation désastreuse dans les tribunes, avant de renvoyer tout le monde chez soi, au grand désarroi des joueurs stéphanois.

Cardona fait une confidence

🔙 Avant l'interruption de la rencontre face à Montpellier, Lucas Stassin avait signé deux "goals" ⚽️🇧🇪⚽️ ! pic.twitter.com/giu26H3WtQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 17, 2025

Car, comme l'explique Ivan Cardona, du côté de l'AS Saint-Etienne, tout le monde était d'accord pour reprendre et finir le match. « L’attente était un peu longue dans le vestiaire et on avait envie de continuer à jouer », a confié, dans L'Equipe, l'attaquant de l'ASSE. Il est vrai que les joueurs d'Eirik Horneland avaient bien compris que le match avait définitivement basculé en leur faveur, et que repartir de Montpellier avec les trois points dès dimanche aurait été une excellente chose plutôt que d'attendre la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Malheureusement pour l'AS Saint-Etienne, l'arbitre et le représentant de la LFP, mis sous pression par le préfet et les autorités politiques, ont préféré mettre un terme à ce triste spectacle.