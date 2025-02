Volée contre Rennes, l'ASSE demande des comptes

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Logiquement battue par Rennes 2-0, l'AS Saint-Etienne n'a pas été aidée par l'arbitrage. Elle estime avoir été privée d'un penalty évident alors que le Rennais James aurait du être expulsé. Les Verts entendent saisir la Direction Technique de l'Arbitrage.

Quand une équipe va mal, la réussite la fuit souvent et cela comprend l'arbitrage. L'ASSE a vécu une soirée difficile samedi. Dans un choc important pour le maintien, elle a été dominée 2-0 par Rennes sur son propre terrain. Le club breton a été supérieur dans le jeu et aucun stéphanois ne contestera la légitimité du succès rennais. Néanmoins, deux actions ont fait polémique chez les Verts. La première est intervenue à la 17e minute quand Benjamin Bouchouari a été taclé par derrière par Jordan James. Le Gallois a récolté un carton jaune, qui aurait bien pu être rouge au vu des ralentis. En effet, la cheville du stéphanois a subi une violente semelle. En fin de première période, Lucas Stassin a été bousculé par derrière par Assignon dans la surface rennaise pour un possible penalty.

La VAR aveugle, Saint-Etienne en colère

Au-delà de l'arbitre central, c'est surtout à la VAR que l'ASSE en voulait samedi soir. Malgré plusieurs ralentis proposés, elle n'a pas appelé M.Vernice pour consulter les images sur l'écran TV. Ce dernier a d'ailleurs reconnu à la direction stéphanoise que les deux actions méritaient un examen vidéo approfondi. Fort de cet aveu, l'AS Saint-Etienne va demander des explications à la DTA (Direction Technique de l'Arbitrage) selon le site En vert et contre tous.

Avec cette démarche, le club forézien veut montrer qu'il ne « reste pas muet face à une situation qu'il juge comme une injustice » tout en espérant que « de telles erreurs ne se reproduisent plus à l'encontre des Verts » d'ici la fin de saison. 16e et barragiste avec un seul point d'avance sur Le Havre 17e, l'AS Saint-Etienne ne peut plus se permettre de lâcher des points bêtement dans la course au maintien.