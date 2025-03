ASSE ‍: Les Ultras menacés, il dénonce une hypocrisie écoeurante

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Groupes historiques de supporters de l’ASSE, les Green Angels et les Magic Fans sont menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Un scénario que le club stéphanois veut impérativement éviter.

La journée de samedi a été riche pour les supporters de l’AS Saint-Etienne. Malgré la lourde défaite contre le PSG (1-6), les Verts ont vécu un samedi animé avec une spectaculaire après-midi de mobilisation dans la ville et au stade. Tout cela pour contester contre le projet de dissolution de plusieurs groupes Ultras en France qui toucherait notamment les Green Angels et les Magic Fans. Un scénario que le capitaine stéphanois Gautier Larsonneur espère éviter.

L1 : Le PSG écrase Saint-Etienne, le titre se rapproche ! https://t.co/VwQriPvSQV — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

Interrogé à ce sujet après la lourde défaite de l’ASSE conte le PSG, l’ancien gardien de Brest a notamment pointé une hypocrisie générale en France, où l’on utilise énormément les images des Ultras pour faire la promotion de la Ligue 1… avant de leur taper dessus et de les sanctionner à tout va, voire de les menacer de dissolution. « On est très contents quand les tribunes sont pleines. On est très contents quand il y a des fumigènes parce que c'est super beau, tout le monde en fait la promotion. J’ai une grosse pensée pour eux, j'espère qu'ils continueront à être derrière nous. Je pense qu'il y a d'autres priorités que de dissoudre deux groupes de supporters, au vu de ce qui se passe en France » a d’abord livré le gardien de l’AS Saint-Etienne en zone mixte après le match contre Paris, avant de conclure.

Gautier Larsonneur vole au soutien des Ultras

« J'espère que nos supporters seront là encore pendant plusieurs années parce que l'AS Saint-Etienne, c'est les Magic, les Green et tous les gens qui étaient présents au match. On avait honneur de faire mieux. On a tenu une mi-temps pour eux, malheureusement on n'a pas pu faire plus en seconde » a regretté Gautier Larsonneur, qui espère surtout que son équipe saura rendre fiers les supporters en arrachant son maintien malgré la saison galère que vivent actuellement les joueurs d’Eirik Horneland. Ce serait à n’en pas douter le plus beau des cadeaux pour les Green Angels et les Magic Fans.