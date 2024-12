L’ASSE vise 5 joueurs au mercato

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne lutte pour son maintien en Ligue 1. Les Verts savaient que leur retour dans l'élite ne serait pas de tout repos. Un mercato hivernal de qualité pourrait néanmoins permettre une remontée prochaine au classement.

L'ASSE va devoir mettre les bouchées doubles lors de la seconde partie de saison pour assurer son maintien. Les Verts ont récemment fait le choix fort de changer d'entraineur. C'est désormais le Norvégien Eirik Horneland qui aura les rênes des Stéphanois. La direction des Verts pourrait néanmoins faire le nécessaire pour contenter le nouvel entraineur de l'AS Saint-Etienne, qui va d'abord devoir prendre le pouls de son groupe. Selon les informations de Peuple Vert, des joueurs sont déjà invités à partir, comme Lamine Fomba, Florian Tardieu, Thomas Monconduit et Anthony Briançon. Et ils devraient être remplacés prochainement.

L'hiver s'annonce très mouvementé à l'ASSE

Le média rajoute en effet que l'AS Saint-Etienne veut signer au moins 5 nouveaux joueurs cet hiver lors du marché des transferts. Quelques noms circulent dans le Forez, parmi lesquels Timothé Nkada (Rodez, 25 ans), Loreintz Rosier (Fortuna Sittard, 26 ans), Abdoulaye Kanté (ESTAC, 19 ans), Baptiste Santamaria (Rennes, 29 ans) et Josué Casimir (Le Havre, 23 ans). Des noms qui devront vite apporter au collectif stéphanois s'ils sont recrutés. Le temps presse et la saison reste longue. A noter que l'AS Saint-Etienne reprendra fort la Ligue 1 au mois de janvier avec la réception du Stade de Reims et un déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. Deux matchs qui en diront déjà beaucoup sur l'état de santé des Verts. Eirik Horneland a beaucoup de travail devant lui et l'AS Saint-Etienne n'aura pas le droit à l'erreur si elle veut rester dans l'élite du foot français en fin de saison.