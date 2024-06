Le Real veut donner une nouvelle leçon au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une saison remarquée à Lille, Leny Yoro intéresse du beau monde. Le Paris Saint-Germain et Manchester United sont prêts à miser gros sur le défenseur central. Mais de son côté, le Real Madrid espère bien les devancer avec une stratégie beaucoup moins onéreuse.

Entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, la guerre est loin d’être terminée. La Maison Blanche a certes remporté la bataille pour Kylian Mbappé, arraché à la fin de son contrat cet été. Mais une nouvelle confrontation a débuté sur la piste Leny Yoro. Performant à Lille, le défenseur central de 18 ans s’est solidement installé dans le onze de Paulo Fonseca. Sa solidité et sa sérénité ont bluffé. A tel point que le jeune talent a déjà l’opportunité de rejoindre une équipe plus ambitieuse.

Le Real serein pour Yoro

Sans doute revanchard après le départ de son meilleur buteur, le Paris Saint-Germain semble déterminé à conclure le transfert de Leny Yoro. Le champion de France a entamé des discussions concrètes et n’hésitera pas à miser gros sur le Lillois. Il faut dire que Manchester United, renforcé par son nouvel actionnaire Ineos, est également annoncé parmi les courtisans du Bleuet. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et pourtant, la Maison Blanche ne s’affole pas, tempère le quotidien As.

🤼‍♂️No habrá guerra por Yoro



✍️ @Forjanes_AS



❌ El Real Madrid se planta en 40M€ por el prometedor central francés, que pretenden PSG y Manchester United. No entrará en pujas por un jugador libre en 2025https://t.co/nl0a0sxK4Z — Diario AS (@diarioas) June 7, 2024

Le club madrilène, comme avec le Bavarois Alphonso Davies, refuse de participer à des enchères pour un joueur à qu’il ne reste qu’une année de contrat. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions assure que le transfert de Leny Yoro se fera seulement à ses conditions, c’est-à-dire pour 40 millions d’euros au maximum. Dans le cas contraire, les Merengue espèrent convaincre le Dogue de patienter jusqu’à la fin de son bail en 2025. Lui qui était présent à Wembley pour la finale européenne contre le Borussia Dortmund (2-1). Ainsi, le Real Madrid battrait de nouveau les Parisiens sans avoir à dépenser des sommes folles.