Alerte, le PSG déclare sa flamme à Lamine Yamal

Par Guillaume Conte

Le PSG est tombé amoureux de Lamine Yamal, et Luis Campos avoue que ce n'est pas bien compliqué d'apprécier le grand talent de l'ailier du FC Barcelone, champion d'Europe cet été.

Le PSG a surpris cet été en ne recrutant aucun renfort offensif pour faire oublier Kylian Mbappé. Luis Enrique et Luis Campos ont estimé que les postes étaient suffisamment pourvus avec Barcola, Dembélé, Ramos, Kolo-Muani, Asension et Lee pour pouvoir faire briller le PSG sur la durée de la saison. Le scepticisme est encore de mise sur ce sujet malgré les très bons premiers matchs sur le plan offensif du club de la capitale. L’avenir le dira donc, mais si on parle d’avenir, il est impossible de se dire que Paris ne tentera pas de faire venir l’une des nouvelles stars du football. La nouvelle politique du club francilien est de tenter des coups avec des joueurs prometteurs, même s’ils n’ont pas forcément déjà obtenu la stature d’une Lamine Yamal. Envoutant avec le FC Barcelone, déchainé avec la Roja cet été, l’ailier catalan est l’atout offensif numéro 1 de la formation blaugrana.

Luis Campos est heureux de voir jouer Yamal

Un joueur qui fait clairement rêver le PSG, a avoué Luis Campos lors du Thinking Football Summit à Porto, où il s’est permis de dire tout le bien qu’il pensait de l’international espagnol. Même si le recruteur en chef du Paris Saint-Germain s’est voulu prudent quant aux conséquences de cette prise de parole, il a néanmoins confié que l’ailier barcelonais le faisait rêver. « Faire une offre pour Yamal ? Forcément nous recherchons à monter une équipe avec deux très bons joueurs à chaque poste. Si tous les joueurs qui sortent dans la presse liés au PSG étaient là, nous aurions cinq étoiles par poste. Or, nous n’en avons besoin que de deux. Bien sûr j’aime Lamine Yamal, mais aussi Dembelé, Barcola, Kang In-Lee, Marco Asensio, Gonçalo Ramos… Des joueurs fantastiques d’une qualité énorme, ne l’oublions pas. Pour ma part, dire que Lamine Yamal n’est pas un grand joueur serait une énorme erreur. C’est un excellent footballeur et je suis très heureux de le voir jouer à son niveau », a livré le dirigeant parisien, qui ne veut pas trop en dire pour ne pas froisser le FC Barcelone.

Si le PSG a changé de stratégie ces dernières années, Nasser Al-Khelaïfi a toujours voulu attirer de grands joueurs dans son club. Son obsession pour faire venir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’est concrétisée, et nul doute qu’à l’avenir, si Luis Enrique ne trouvait pas la solution offensive dans les grands matchs européens, le nom d’un joueur de talent tel que Lamine Yamal pourrait bien apparaitre. Cela même si tout le monde est conscient que le FC Barcelone s’y accrochera comme jamais étant donné le talent du joueur de 17 ans.