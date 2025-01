« ‍L’OL jouait mal ‍», Textor justifie le licenciement de Pierre Sage

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le limogeage de Pierre Sage a choqué tout le monde à l'OL. John Textor s'en est justifié avec aplomb.

Présent à Lyon en ce début de semaine, John Textor a décidé de prendre les choses en mains à tous les niveaux. Sur le plan financier, il est désormais persuadé d’avoir inversé la tendance et d’avoir sauvé son club de la menace de relégation administrative en fin de saison. Sur le plan sportif, l’Américain a fait savoir qu’il n’était pas satisfait du niveau affiché par son équipe et a donc décidé de virer Pierre Sage ce lundi soir, dans une annonce officialisée ce mardi matin. Le boss de Eagle Football s’est montré sans pitié au moment de prendre sa décision, expliquant que l’OL avait tout simplement besoin d’un technicien plus expérimenté, plus compétent et plus à même de faire grandir Lyon.

OL : John Textor dévoile le nom du futur entraineur https://t.co/xUkRyq0rGy — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

Pas forcément compétent pour juger du niveau de jeu ou de la qualité du jeu produit, John Textor a néanmoins livré à l'AFP son analyse et justifié la décision prise uniquement selon son ressenti. « Et, c’est clair aujourd’hui, avec le recul, qu’il était l’homme parfait pour ce boulot, et que l’on a vu sa magie opérer », a confié Textor en parlant des premiers mois de Pierre Sage, avant d’être plus caustique. « Mais il a beau avoir été l’homme parfait pour ce chapitre de l’histoire du club, il est devenu entraîneur récemment et l'OL est un grand club européen… Cette année nous avons relativement mal joué par rapport à notre potentiel. Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Nous avons besoin de préparation, de constance et de plus d’expérience », a livré le propriétaire de l’OL, qui l’a déjà montré dans ses différents clubs, sait aussi bien manier les compliments que les tacles ravageurs.