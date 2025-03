OL ‍: Textor va virer les joueurs de l'ère Aulas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Eagle Football Group a arrêté les comptes semestriels de l’exercice 2024-2025, et qui précisément concerne la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024. L'occasion pour l'Olympique Lyonnais d'annonce les mouvement à venir au prochain mercato.

Le groupe de John Textor a dévoilé les résultats financiers de la première moitié de l'actuelle saison, et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas très bon. N'étant pas qualifié pour la Ligue des champions, et dans le contexte de baisse des droits TV, Eagle Football Group a annoncé un résultat net négatif de 116,9 millions d'euros au 31 décembre 2024, soit presque le double par rapport à l'an dernier. Alors même que les recettes aux guichets et autres opérations marketing ont progressé. Mais ce sont évidemment les lourds investissements faits au mercato estival, avec en face peu de joueurs vendus, qui pèsent lourd dans la balance comptable de l'Olympique Lyonnais. Dans un communiqué officiel, Eagle Football Group prévient que lors du prochain marché des transferts, des départs vont être actés et notamment au sein de l'effectif hérité de Jean-Michel Aulas.

L'OL a prévu le départ de plusieurs joueurs

Si le communiqué du groupe de John Textor ne cite pas directement l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais, le message est tout de même très clair. « Le groupe a pour objectif un EBE élevé pour l’exercice 2025/2026, grâce au plan de réduction des coûts et à la conclusion ou la résiliation de nombreux contrats de joueurs à valeur élevée, hérités de la précédente direction », préviennent les nouveaux dirigeants de l'OL. On pense bien sûr à Alexandre Lacazette, mais le départ, libre, de l'attaquant vedette de Lyon ne sera pas le seul. On peut désormais également croire qu'un joueur comme Nicolas Tagliafico ne sera pas prolongé ou que Corentin Tolisso pourra être transféré alors qu'il a encore deux ans de contrat. L'idée est de soulager aussi la masse salariale de l'Olympique Lyonnais, même si on l'a vu avec le recrutement de Paulo Fonseca, dont le salaire est XXL, l'OL ne se refuse rien.

Lyon doit de qualifier pour la Ligue des champions

Bien évidemment, tout cela peut encore être modulé si l'OL parvient à se qualifier pour la Ligue des champions. L'apport des recettes de la C1 est en mesure d'apporter au club de John Textor un gros de pouce, et c'est pour cela que les prochaines semaines seront décisives pour le club de la capitale des Gaules. À commencer par le déplacement de ce vendredi à Strasbourg pour le match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1.