Remplaçant à l’OL, Caqueret en veut à Pierre Sage

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Transféré à Côme cet hiver, Maxence Caqueret a dû quitter l’Olympique Lyonnais à cause de sa situation sportive. Le milieu de terrain ne jouait plus sous les ordres de Pierre Sage et ne comprend toujours pas le choix de son ancien entraîneur.

Maxence Caqueret ne regrette pas sa décision. Après son transfert à Côme cet hiver, le milieu de terrain se dit heureux en Italie, qui plus est aux côtés de l’entraîneur Cesc Fabregas. Il n’empêche que les circonstances de son départ de Lyon lui laissent encore un goût amer. Moins performant, le Français avait perdu sa place de titulaire dans l’équipe auparavant dirigée par Pierre Sage. Un choix que l’ancien Lyonnais ne comprend toujours pas.

💬 "Honnêtement, j'appréhendais un peu mon départ de Lyon. (...) C'est sûr que ce n'est pas la fin que j'imaginais. Partir sur deux mois sans jouer, ça reste un peu difficile à avaler." pic.twitter.com/9XjVeM4d6H — Free FOOT (@FreeFoot) March 19, 2025

« C'est sûr que l'OL, quoi qu'il arrive, restera toujours le club de ma ville, c'est là où j'ai grandi, là où ma famille vit. L'OL restera l'OL, j'y ai passé les plus belles années de ma carrière, pour le moment en tout cas, a confié le joueur formé au club rhodanien à Free Foot. Après c'est sûr que ce n'est pas la fin que j'imaginais. Partir sur deux mois sans jouer, ça reste un peu difficile à avaler. Mais c'est le football malheureusement, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas. Je pense que c'était une période peut-être plus compliquée pour moi aussi. Il y a eu des choix qui ont été faits, d'où mon envie de partir et de voir un autre projet. »

« Je n'ai pas vraiment de réponse sur le fait de ne plus avoir joué, s’est-il étonné. Je m'entraînais bien. En tout cas j'étais toujours au top aux entraînements. Je n'ai jamais fait de vagues. C'est ce qui était le plus frustrant pour moi, de ne pas pouvoir jouer sachant que je faisais les choses bien aux entraînements. Après oui, j'ai eu des discussions avec le coach Pierre Sage, des discussions qui ont toujours été très bonnes, très normales. Il m'a toujours encouragé. Il me disait qu'il aimerait bien me faire jouer mais qu'il voudrait que je retrouve mon meilleur niveau, ce que j'entendais, parce que je sais que je n'étais pas sur la même lancée que ma fin de saison dernière, par exemple. Après, je pense que j'aurais pu gratter encore plus pour retrouver cette place de titulaire. »

Caqueret veut donner tort à Pierre Sage

Désormais à Côme, Maxence Caqueret compte bien prouver que Pierre Sage s’était trompé. « Cette situation à Lyon n'est pas forcément une source de motivation supplémentaire. Mais c'est sûr que moi-même j'ai quand même envie de montrer que le jugement sur peut-être un, deux, trois mois n'était peut-être pas le bon, que je n'ai pas perdu mes qualités, que je peux encore les montrer à tout le monde. Moi je suis sûr d'avoir encore ces qualités et de les exprimer », a annoncé celui qui ambitionne de rejoindre l’équipe de France.