OL ‍: West Ham l'aguiche, Mikautadze est chaud

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a la chance de pouvoir compter dans son effectif des joueurs de très haut niveau. Parmi eux : Georges Mikautadze. L'attaquant rhodanien pourrait d'ailleurs quitter le navire l'été prochain lors du marché des transferts.

L'OL a connu un énorme coup d'arrêt à Strasbourg ce vendredi soir en Ligue 1. Les Gones ont encore du chemin à faire avant de pouvoir réellement rêver à une qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison. Pour y parvenir, il y a quand même quelques motifs d'espoir. Parmi eux : Georges Mikautadze. Le Géorgien est en très grande forme et a encore trouvé le chemin des filets en Alsace. Depuis le début de la saison avec les Gones, l'ancien de Metz en est à 14 buts marqués et 8 passes décisives délivrées. Forcément de quoi attirer l'oeil d'écuries européennes, qui savent en plus très bien que l'OL aura besoin de vendre l'été prochain lors du marché des transferts.

Mikautadze, West Ham y croit à fond

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georges Mikautadze🇬🇪 (@georgesmkd)

Selon les informations de Caught Offside, un club de Premier League est bien décidé à rafler la mise dans quelques mois concernant Georges Mikautadze. En effet, le média indique ces dernières heures que West Ham adore le profil du Géorgien, jugé idoine pour passer un cap. D'ailleurs, Mikautadze serait de son côté plus que chaud à l'idée de signer avec les Hammers. A noter que si l'attaquant de 24 ans quittait l'OL, le club rhodanien demandera un prix assez élevé. En fin de contrat en juin 2028, le Géorgien est estimé à quelque 30 millions d'euros par les Gones. Outre West Ham, Crystal Palace et Wolverhampton sont également sur les rangs pour tenter le coup concernant l'avant-centre lyonnais. Avant d'en savoir plus concernant son avenir, Mikautadze va tenter d'aider l'OL au mieux en cette fin de saison. Et qui sait, peut-être qu'une qualification en Ligue des champions changera la donne concernant sa décision de quitter Lyon.