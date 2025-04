Catastrophe à l'OL, Daniel Riolo accuse Aulas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation financière de l’OL est toujours préoccupante et John Textor n’est pas le seul à blâmer selon Daniel Riolo, qui n’a pas oublié de souligner les responsabilités de Jean-Michel Aulas dans ce naufrage.

Interdit de recrutement par la DNCG et relégué en Ligue 2 à titre conservatoire, l’Olympique Lyonnais joue très gros en cette fin de saison. L’équipe de Paulo Fonseca doit absolument se qualifier pour la Ligue des Champions, sans quoi les prochains mois risquent d’être compliqués avec une nécessité de vendre les joueurs à forte valeur marchande pour éviter une catastrophe devant les instances. Interrogé au sujet de la situation de l’OL sur RMC, Daniel Riolo n’a pas vraiment rassuré les supporters lyonnais. Au contraire, le journaliste généralement bien informé sur ce type de dossier a confirmé que la situation était « au-delà de préoccupante » sur le plan financier pour le club rhodanien.

Mais alors qu’il est de bon ton de taper sur John Textor, l’éditorialiste de la radio a pris tout le monde à contre-pied en s’attaquant aussi et surtout… à Jean-Michel Aulas. Car pour Daniel Riolo, la gestion de l’ex-président historique de l’OL a largement contribué aux ennuis actuels que rencontrent John Textor et Laurent Prud’homme. « Je ne suis pas d’accord (sur le fait que l’OL était bien géré avant). Les salaires étaient extrêmement importants à Lyon, le nombre de personnes qui travaillaient pour le club était immense, des salaires monstrueux ont été donnés aux Lyonnais qui sont revenus (Tolisso, Lacazette). Non, tout n’était pas bien géré à l’OL sinon Textor n’aurait pas trouvé cette situation. Alors après, que Textor ne soit pas capable de réparer et a peut-être vu gros ou a continué à mal gérer, c’est possible. Aujourd’hui, tu es bien obligé de constater que tu es au bord de la catastrophe » a d’abord commenté Daniel Riolo sur RMC, avant de conclure avec pessimisme et inquiétude.

Jean-Michel Aulas responsable n°1 de la situation de l'OL ?

« On cherche entre 100 et 150 millions d’euros, on ne sait même plus combien. A Lyon, on dit qu’on ne risque pas la faillite car il y a beaucoup d’actifs et un stade. Je ne sais pas ce que tu peux faire avec le stade, c’est bien d’être propriétaire de son stade, très bien. Mais s’il n’y a pas la Ligue des Champions à la fin de l’année, une bonne partie des joueurs actuels va partir. Il faut être en coupe d’Europe, sinon c’est mort. La situation de l’OL est au-delà de préoccupante » a livré le journaliste, qui se demande à présent comment va évoluer la situation à Lyon, surtout si l’équipe manque le coche de la qualification en Ligue des Champions. En ce sens, une victoire finale en Europa League pour se qualifier directement en C1 l’année prochaine doit être un objectif pour Paulo Fonseca en cette fin de saison. Cela ne règlerait pas tous les problèmes, mais une telle rentrée d’argent soulagerait à coup sûr les finances du club détenu par John Textor.