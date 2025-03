OL ‍: Rayan Cherki répond à Didier Deschamps

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Quelques heures après avoir été retenu par l'équipe de France Espoirs, et pas les Bleus, Rayan Cherki a montré de quel bois il se chauffait.

Titulaire ce jeudi soir en Europa League contre le Steaua Bucarest, Rayan Cherki n'a visiblement pas pris un coup au moral suite à la décision de Didier Deschamps de ne pas le retenir en équipe de France pour les deux matchs de Ligue des Nations face à la Croatie. Loin de se morfondre, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais a encore confirmé qu'il était toujours dans une forme resplendissante. Et si le Groupama Stadium lui a réservé une énorme ovation lorsqu'il a été remplacé par Fofana à la 65e, c'est parce que Cherki venait d'ajouter deux passes décisives à Mikautadze à son palmarès, lequel devient ébouriffant sur le plan des statistiques.

Rayan Cherki avec l’OL cette saison :



-2196 min TCC (24.4 matchs)

-26 G/A (8 buts + 18 passes décisives)



✨



(📸 @Ligue1_ENG) pic.twitter.com/zaqeoFdZ07 — Data OL (@OL_Data) March 13, 2025

En effet, Rayan Cherki en est à huit passes décisives cette saison en Europa League et c'est un record absolu depuis 20 ans. Sur le plan général, et après les deux passes décisives de ce jeudi soir, le joueur de 21 ans a rejoint Serge Chiesa, qui lors de deux saisons (71-72 et 72-73) avait, lui aussi, signé 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Précision d'importance, la saison n'est pas terminée et Cherki devrait rapidement passer devant un joueur légendaire de l'OL, Lyon ayant franchi un tour de plus en Europa League en balayant le Steaua Bucarest (4-0).