OL ‍: Le mercato de Textor dicté par les Ultras ‍?

Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le FC Steaua Bucarest, les supporters des Gones ont adressé un message très clair à Nicolas Tagliafico.

C’était soir de fête au Groupama Stadium ce jeudi 13 mars 2025. Après avoir facilement remporté la première manche en Roumanie, l’Olympique Lyonnais affrontait le FC Steaua Bucarest pour le match retour devant son public. L’occasion pour les supporters lyonnais de donner de la voix... et de faire passer un message. A travers une banderole brandie lors de l’échauffement des joueurs, les ultras du Virage Nord ont prévenu qu'ils voulaient que Nicolas Tagliafico reste à l'OL encore plus longtemps. Une demande qui fait suite aux récents propos du champion du Monde argentin qui indiquaient dans les médias de son pays que s'il partait en fin de saison, ce sera uniquement parce que John Textor ne lui aura pas proposé de prolongation, son contrat s'achevant en juin prochain. « Tagliafico : un guerrier que l’on souhaite voir rester », ont lancé les supporters des Gones.

🔴🔵🇦🇷 Olympique Lyon fans for Nico Tagliafico who’s out of contract in the summer: “Tagliafico, a warrior who we want to stay at the club”. pic.twitter.com/3WwIMrhMkW