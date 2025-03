OL ‍: La LFP et le Qatar, les Lyonnais alertent

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déterminé à dissoudre plusieurs groupes de supporters, Bruno Retailleau provoque la colère des Bad Gones. L’association lyonnaise ne comprend pas la démarche du ministre de l’Intérieur et lui conseille de cibler les vrais problèmes du football français.

Bruno Retailleau est devenu l’ennemi des supporters en France. Et pour cause, le ministre de l’Intérieur veut dissoudre cinq groupes d’ultras. Ce sont donc toutes les associations de fans qui se sentent concernées, à commencer par les Bad Gones du côté de l’Olympique Lyonnais. Dans un communiqué publié ce samedi, le groupe rhodanien et le Kop Virage Nord ont contesté l’initiative du ministre plutôt incité à vérifier les liens entre la Ligue de Football Professionnel et le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain.

« C'est grâce à ces associations que la grande majorité des matchs se déroulent avec passion, et que les promoteurs de la Ligue et autres acteurs commerciaux n'hésitent pas à utiliser ces images pour vendre notre championnat et attirer les téléspectateurs, peut-on lire dans le texte adressé à Bruno Retailleau. Vous vous plaignez des débordements ponctuels, mais lorsque trop souvent une manifestation dégénère en pillages et agression des forces de l’ordre, nous ne vous entendons pas réclamer la dissolution des associations ou syndicats ayant appelé à manifester. Le "pas d'amalgame" semble fonctionner pour tout le monde sauf pour les groupes de supporters, contre qui les sanctions collectives, prises sans discernement, bafouent les libertés individuelles, exemple unique dans notre société ! »

La LFP soumise au Qatar

« Est-ce la faute des groupes si l’organisation de la finale de la Ligue des Champions 2022 au Stade de France fut une calamité et une honte pour notre pays ? Que deviendront les tribunes françaises quand vous aurez éradiqué toutes les associations et leurs représentants qui permettent d'avoir des interlocuteurs fiables sur le terrain ? Vous qui parlez d'ordre, vous prenez ainsi le risque d'anarchiser les stades. Le football n’est pas malade de ses supporters. Il l’est de ses instances et de ce climat malsain fait de copinage et de magouilles, de cette gestion catastrophique de la LFP et de sa soumission à un pays étranger pour quelques billets », ont dénoncé les Bad Gones et le Kop Virage Nord, sur la même longueur d’onde que le patron lyonnais John Textor.