L'OL vend Cherki à un prix cadeau

Par Quentin Mallet

Auteur d’une saison pour le moment spectaculaire, Rayan Cherki attise les convoitises des plus gros clubs européens. Une offre d'un montant qui parait presque dérisoire devrait suffire à convaincre l'OL et John Textor.

Qui aurait pu prédire que Rayan Cherki réaliserait une saison aussi exceptionnelle lorsqu’il était encore placé à l’écart du groupe pendant le mercato estival 2024 ? Avant le coup d’envoi de la saison, l’Olympique Lyonnais, qui était dans un besoin urgent de liquidités, était prêt à se séparer de son joyau pour une somme dérisoire ne dépassant à peine les 20 millions d’euros. Toutefois, après plusieurs revirements de situation, l’enfant du club a finalement prolongé son contrat et est désormais lié aux Gones jusqu’en juin 2026, voire 2027 si son année en option est activée. Depuis, c’est un Rayan Cherki étincelant qui a mis tout le monde d’accord. Auteur de 8 buts et 18 passes décisives avec l’OL cette saison, c’est tout naturellement qu’il attire l’attention des plus gros clubs européens. Parmi eux, le Bayern Munich et le Real Madrid, lesquels sont convaincus qu’un chèque au montant étonnamment faible suffira.

Cherki, de l’OL à la crème européenne ?

EdF : Cherki en Bleus, Deschamps fait un premier pas https://t.co/UaAIhiNLDN — Foot01.com (@Foot01_com) March 24, 2025

L’été prochain sera-t-il celui du grand saut pour Rayan Cherki ? Proche de s’engager au Paris Saint-Germain l’été dernier, il est finalement resté à Lyon et cartonne tout sur son passage. D’après SPORT, le Bayern Munich et le Real Madrid sont les deux clubs qui tiennent aujourd'hui la barre dans ce dossier. Le quotidien catalan va même plus loin en affirmant qu’un chèque d’un montant de 30 millions d’euros suffira à convaincre John Textor de laisser partir son joueur lors du prochain mercato estival. Dans un contexte d’urgence financière, il ne fait aucun doute que l’OL ne sera pas en position de force au moment de vendre son grand talent. Un accord entre le joueur et son club est largement évoqué pour un départ à ce montant là, même si Lyon pourrait en tirer plus.

Malgré tout, la fin de saison pourrait totalement conditionner les futures négociations. La cote de Rayan Cherki ne fait que remonter depuis l’automne dernier (35ME aujourd’hui contre 20ME en octobre, selon Transfermarkt) et elle pourrait bien continuer à grimper selon les performances du joueur lors du sprint final. S’il permet à son équipe d’obtenir un ticket pour la Ligue des champions via le championnat, et s’il réalise une grande épopée en Ligue Europa, nul doute qu’il pourra rapporter beaucoup plus à John Textor que les 30 millions d'euros annoncés.