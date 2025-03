L'OL renverse Le Havre et met la pression sur Nice

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

26e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'OL bat Le Havre : 4 buts à 2

Buts pour l'OL : Alexandre Lacazette (22e sp), Malick Fofana (78e), Georges Mikautadze (82e) et Thiago Almada (90e+6)

Buts pour Le Havre : Abdoulaye Touré (31e sp) et Josué Casimir (45e+1)

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL s'est imposé dans la douleur face au Havre sur le score de 4 buts à 2. Les Gones font néanmoins une très belle opération au classement.

L'OL a vécu une après-midi mouvementée ce dimanche au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca pouvaient profiter des faux pas de Nice et Lille pour se rapprocher encore un peu plus des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Les Gones auront parfaitement réussi leur début de rencontre avec un but marqué sur penalty par Alexandre Lacazette. Mais les Normands, dépassés dans un premier temps, vont néanmoins revenir au score par l'intermédiaire d'un autre penalty, très généreux il faut le dire. Peu avant la pause, Josué Casimir donnera même l'avantage au Havre.

Lors du seconde acte, l'OL a poussé pour revenir mais aura longtemps buté sur la défense normande. Les individualités rhodaniennes feront tout de même la différence en fin de rencontre avec des buts de Malick Fofana, Georges Mikautadze et Thiago Almada. Au classement, l'OL est 5e avec 45 points. C'est 2 de moins que Nice, 4e. Le Havre est de son côté 16e avec 21 points.