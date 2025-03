Strasbourg-OL, un match qui se présente mal

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le match de l'OL à Strasbourg arrive très vite pour les internationaux sollicités récemment. Clairement une mauvaise nouvelle pour Paulo Fonseca, qui va devoir faire des choix forts.

Les retours de trêve internationale sont parfois difficiles pour les clubs qui comptent de nombreux joueurs en sélection. C’est le cas de l’OL, qui va devoir serrer les dents pour son match qui se déroulera dès vendredi soir contre Strasbourg. En effet, au moment de faire l’état des troupes, le bilan n’est pas brillant. Malick Fofana, blessé au début du rassemblement avec la Belgique, est forfait. Rayan Cherki est incertain après avoir été touché avec les espoirs français. Chez les joueurs aptes, c’est la fatigue qui fait craindre le pire. Thiago Almada, Lucas Perri et Nicolas Tagliafico, impliqués dans le classique Argentine-Brésil de la nuit de mardi à mercredi, ne vont rentrer que mercredi soir. L’OL ne souhaite pas prendre de risque avec eux. Leur retour est prévu ce mercredi très tard, et leur disponibilité est très incertaine. « Un risque de blessure semble trop important pour les faire débuter », explique un médecin du sport dans les colonnes du Progrès, pour qui un retour moins de 48 heures avant le match compromet déjà leur participation.

Un calendrier imposé à l'OL

En plus de cela, Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont eux aussi été sollicités tardivement en Afrique, avec un délai de récupération très juste pour être en pleine forme vendredi contre Strasbourg. « L’OL a des ressources, mais il semble avoir subi le calendrier qui lui a été imposé de jouer un vendredi soir », résume ainsi Le Progrès, pour qui le club lyonnais aurait clairement préféré jouer en plein coeur du week-end pour récupérer plus tranquillement tout ses joueurs. Ce ne sera pas le cas, pour ce match piège par excellence face à une formation alsacienne toujours très en jambes. Paulo Fonseca devra donc faire des choix forts, afin d’aligner la meilleure équipe possible, mais ne pas compromettre non plus la suite de la saison.