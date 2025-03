L'OL fait le bonheur des arbitres avec cette décision

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Sur une bonne série depuis la nomination de Paulo Fonseca, l'OL peut sérieusement envisager jouer la Ligue des champions l'an prochain. Les Lyonnais peuvent remercier leur attaque, leur défense et...leur discipline concernant les cartons.

Vainqueur de cinq de ses six derniers matchs en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'a pas tardé à démarrer son sprint final. Le club rhodanien s'est parfaitement adapté à son nouvel entraîneur Paulo Fonseca. Avec le Portugais, l'accent a été mis sur la défense et des progrès notables ont été réalisés dans le domaine. L'attaque n'est pas en reste avec 20 buts marqués en 7 matchs de championnat et la première sur le banc de Fonseca à Marseille. Si l'ancien entraîneur du LOSC et de Milan a fait parler de lui pour son tête à tête avec Benoît Millot, son OL tire pourtant son épingle du jeu au niveau de la discipline.

L'OL n'a pris aucun carton rouge cette saison

Comme le souligne le site Olympique et Lyonnais, Lyon n'a pas récolté un seul carton rouge depuis le début du championnat. Un bel exploit alors que 26 matchs sur 34 possibles ont été disputés. Seul le PSG a réalisé la même performance cette saison. En comparaison, Monaco a connu trois expulsions de joueurs, l'OM six et Lens sept (record en Ligue 1). Les Lyonnais sont aussi très propres au niveau des cartons jaunes. Ils n'en ont récolté que 43, le cinquième total le plus faible de Ligue 1 derrière le PSG (33), Angers (36), l'OM et Toulouse (42).

De quoi offrir un beau classement du fair-play à l'OL. Lyon a des chances de poursuivre sur cette lancée jusqu'à la fin de saison puisque son joueur le plus sanctionné n'est plus utilisé sous Fonseca. Il s'agit de Duje Caleta-Car, averti 7 fois soit 16% des cartons lyonnais à lui tout seul. Les cartons reçus par les entraîneurs ne sont évidemment pas comptabilisés. Exclu contre Brest pour son coup de sang envers Benoît Millot, Paulo Fonseca n'était donc pas en phase avec le bon comportement de ses joueurs.