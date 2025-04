OL ‍: Le Qatar trop puissant, Textor drague les Saoudiens

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Actionnaire de plusieurs clubs via la holding Eagle Football, John Textor compte élargir son répertoire. L’homme d’affaires qui dirige notamment l’Olympique Lyonnais espère entrer dans le capital d’Al-Nassr en Arabie Saoudite.

John Textor pourrait bien s’entourer d’un nouvel allié dans les pays du Golfe. Bien évidemment, cet éventuel collaborateur ne sera pas un compatriote de Nasser Al-Khelaïfi. En conflit avec le président du Paris Saint-Germain, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais ne recevrait sans doute pas le meilleur accueil au Qatar. L’Américain, dont la holding Eagle Football a encore annoncé des chiffres inquiétants cette semaine, a plutôt tenté sa chance du côté de l’Arabie Saoudite.

Le président d’Al-Nassr, Majed Al-Jumaan, a en effet révélé plusieurs approches venues de l’étranger. Et notamment celle en provenance de Botafogo, autre club dirigé par John Textor. « J’ai maintenant au moins sept investisseurs étrangers qui souhaitent investir à Al-Nassr, a confié le Saoudien au média Al-Eqtisadiah. L'un d'eux m'a dit : "Frère, je veux investir à Al-Diriyah". Un autre m'a demandé comment il pouvait communiquer avec les gens d'Al-Ettifaq, d'Al-Qadsiah ou d'Al-Hilal. Bien sûr, je leur ai envoyé leurs coordonnées et je leur ai demandé s'ils venaient d'ici. "Non, je viens de l'étranger." »

Textor cherche un partenaire saoudien

« Ces gens viennent de l’extérieur du royaume. Une des personnes qui est venue nous voir est arrivée avec des membres de l'Inter Milan, ils nous ont parlé. Crystal Palace nous a aussi contactés. Botafogo est venu nous rencontrer ici et nous a dit : "Je veux former une coopération stratégique avec vous", a relayé le supérieur de Cristiano Ronaldo. Le Sporting Portugal… Nous avons plusieurs investisseurs étrangers qui le souhaitent, et ils espèrent vraiment savoir quand aura lieu l'offre d'introduction en bourse pour pouvoir venir investir dans le sport en Arabie Saoudite ou dans notre club en particulier. » John Textor a donc de la concurrence.