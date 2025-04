OL ‍: Menacé, Textor a payé en 15 jours

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Déjà interdit de recrutement en France, l'Olympique Lyonnais l'a aussi été pendant quelques jours par la FIFA pour des sommes non réglées.

Il y a des coups de semonce qui fonctionnent très bien. Le 18 mars dernier, l’Olympique Lyonnais recevait un message de la part de la FIFA à propos d’une plainte pour le non-règlement d’indemnité de formation lors de neuf transferts différents. L’indemnité de formation est un mécanisme de solidarité obligatoire mis en place par l’organisme mondiale du football pour récompenser financièrement les clubs formateurs, qui ont pu avoir des futurs professionnels dans leurs rangs à leur jeune âge. Un très petit pourcentage d’un transfert, mais souvent un montant qui n’est pas négligeable pour les clubs concernés. John Textor n’aime visiblement pas payer cette indemnité de formation. Botafogo a été interdit provisoirement de recrutement le mois dernier pour ne pas avoir réglé ces montants. Et l’OL a connu le même sort.

9 factures à régler, Textor sort le chéquier

La FIFA a interdit le club lyonnais de tout transfert à partir du 18 mars et jusqu’à nouvel ordre, en raison du non-paiement de 9 indemnités de formation. « Il s’agit d’un système automatique de la FIFA. Nous avons régularisé la situation depuis, concernant des contributions liées aux clubs formateurs de certains de nos joueurs. Les contraintes ont été levées », a assuré l’OL au Progrès. Plus d'interdiction de recrutement donc et la menace a fait son effet auprès de John Textor, qui a déjà des problèmes avec les instances en France, et a tenu à régler rapidement cette menace de la FIFA pour des sommes qui ne sont en général pas trop élevées.