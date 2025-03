Deschamps snobe l'OL, Pierre Ménès est outré

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré leur forme étincelante avec l’OL, Corentin Tolisso et Rayan Cherki n’ont pas été retenus en équipe de France par Didier Deschamps pour les deux matchs contre la Croatie en Ligue des Nations.

Les choix de Didier Deschamps n’ont jamais fait l’unanimité et il y a peu de chances que cela change d’ici à la fin de son aventure avec l’équipe de France à l’été 2026. En ce mois de mars, le sélectionneur des Bleus avait notamment décidé de se passer de Rayan Cherki et de Corentin Tolisso, les deux hommes forts de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines. Un choix qui a provoqué l’indignation des supporters rhodaniens, qui estiment que les deux Lyonnais méritaient davantage leur sélection par rapport à certains joueurs appelés par « DD ». Une opinion que partage à 100% le journaliste Pierre Ménès, lequel n’aurait pas été choqué de voir Tolisso dans la liste à la place de Camavinga, Koné ou encore Guendouzi. En ce qui concerne Cherki, l’ex-consultant vedette de Canal+ ne comprend toujours pas son absence alors que le meneur de jeu de l’OL a encore brillé de mille feux avec les Espoirs.

« Il y a eu incompatibilité d’humeurs entre Lacazette et Deschamps, c’est évident. Je me souviens que Lacazette a définitivement dit adieu à l’équipe de France sur un doublé en Allemagne, ce n’est pas banal. Cherki et Tolisso sont deux cas à part. Je pense que Tolisso est victime de son âge. Il y a eu un rajeunissement évident de la sélection. Mais je ne suis pas d’accord avec ça, car Tolisso mériterait infiniment plus la sélection que Guendouzi, Camavinga ou Koné. Cherki, cela ferait bien longtemps aussi qu’il serait appelé avec les A si c’était moi » a analysé Pierre Ménès sur YouTube. Un avis que les supporters lyonnais partageront sans modération, eux qui espèrent que Didier Deschamps cédera enfin à la tentation de sélectionner Rayan Cherki, ainsi que de faire revenir Corentin Tolisso, lors du prochain rassemblement au mois de juin prochain pour le Final Four de la Ligue des Nations.