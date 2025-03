OL ‍: Textor reste insensible à la demande des supporters

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Le 17 avril prochain, l’Olympique Lyonnais affrontera Manchester United à Old Trafford pour tenter de gagner son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa. Si les supporters lyonnais auront le droit de s’y rendre à titre individuel, le club rhodanien n’a pas encore prévu d’organiser un déplacement.

En se défaisant avec brio du FC Steaua Bucarest en huitièmes de finale de la Ligue Europa (7-1 score total), l’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour la suite de la compétition. Dans le cadre des quarts de finale, les Gones vont toutefois devoir faire face à un morceau bien plus gros. Bien que le club ne soit pas dans la meilleure forme de son histoire, Manchester United est et restera un monument du football mondial. Forcément, pour une telle confrontation, l’OL aura bien besoin de ses supporters. Le pensionnaire de Ligue 1, qui va devoir jouer le match retour loin du Groupama Stadium, pourra compter sur le soutien de ses fans, lesquels bénéficient d’ores et déjà d’un quota de places dédiées dans le mythique stade mancunien. Néanmoins, ils devront se débrouiller tout seul pour organiser leur déplacement.

Des Lyonnais à Old Trafford, pas grâce à l’OL

OL : « Vous êtes pas contents ? Triplé », Lyon défie la Ligue 1 https://t.co/76eWCbdds0 — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

Si des supporters lyonnais seront bien présents à Old Trafford, ils devront toutefois se débrouiller pour le voyage. En effet, à en croire les informations d'Olympique Et Lyonnais, le club de l’Olympique Lyonnais ne prévoit pas, pour l’heure, d’organiser un déplacement officiel de ses supporters jusqu’à Manchester. Selon toute vraisemblance, les fans des Gones devront se débrouiller par leurs propres moyens pour voyager, alors qu’il est coutume pour les clubs d’encadrer le déplacement de ses supporters lors des matchs à l’extérieur, et même d'en payer une petite partie.

« Aucune chance qu'il n’y ait pas de supporters à Manchester. Toutefois, quand l'OL organise un déplacement, la plupart du temps, le club fait des tarifs beaucoup plus attractifs, avec la perspective de rentrer juste après le match et très rapidement en avion. Pour ceux qui bossent et qui ont un petit budget, c'est essentiel », rappelle pourtant un supporter dans les commentaires sous l’article du média lyonnais. En espérant que la direction de son club finisse pas l'entendre, car le 17 avril approche à grands pas.