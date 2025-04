OL ‍: Paulo Fonseca relaxé dans un mois ‍?

Dans : OL.

Paulo Fonseca, qui a fait l’objet d’une lourde suspension jusqu’au 30 novembre prochain, pourrait obtenir une réduction de sa peine grâce au CNOSF. Le coach portugais en saura plus le 6 mai prochain.

Hors de lui, Paulo Fonseca a complètement craqué le 2 mars dernier lors de la victoire de l’OL contre Brest (2-1) en championnat. Pour s’en être pris violemment à Benoit Millot, l’entraîneur portugais a lourdement été sanctionné par la LFP avec une suspension jusqu’au 30 novembre et une interdiction d’accéder au vestiaire de son équipe jusqu’au 15 septembre. Une peine à l’encontre de l’ancien entraîneur du LOSC et de l’AC Milan qui pourrait toutefois être réduite puisque l’Olympique Lyonnais a saisi le CNOSF avec l’idée d’obtenir une conciliation pour ainsi voir sa peine être allégée.

La LFP aura le dernier mot

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’audience a été fixée au 6 mai prochain entre Paulo Fonseca et la Ligue, avec une proposition dans la foulée qui sera formulée par le CNOSF. Si l’instance propose de réduire la sanction, la LFP ne sera cependant pas dans l’obligation de suivre cet avis puisque c’est le conseil d’administration de la Ligue qui aura le choix d’accepter ou pas de suivre cette proposition. Le 6 mai prochain, Paulo Fonseca en saura donc plus sur la réduction ou non de sa lourde suspension. En attendant, il reste évidemment suspendu selon les termes définis par la commission de discipline de la LFP. Pour rappel, Paulo Fonseca pourra toutefois s’asseoir sur le banc de l’OL ce jeudi en Europa League face à Manchester United puisque sa sanction ne s’applique pas en coupe d’Europe, la FFF n’ayant pas fait le choix de demander l’extension de la sanction au niveau mondial.