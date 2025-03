Lacazette et l’OL, il exige un choix radical

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Une fois de plus titulaire à la pointe de l’attaque lyonnaise face au Havre, Alexandre Lacazette a marqué sur penalty. Mais le capitaine de l’OL semble en perte de vitesse… tout l’inverse de Georges Mikautadze.

Comme le faisait Pierre Sage avant lui, Paulo Fonseca joue pour l’instant la carte de l’alternance entre Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette pour le rôle d’avant-centre à l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur portugais a la chance de pouvoir faire tourner en raison du calendrier infernal de l’OL, avec la qualification pour les quarts de finale de l’Europa League. Une tendance assez nette se dégage tout de même sur les dernières semaines : la forme éclatante de Georges Mikautadze, auteur de deux passes décisives et d’un but en l’espace d’un quart d’heure après son entrée en jeu face au Havre dimanche après-midi.

3 goal contributions for Mikautadze in 13 minutes 🇬🇪😱 pic.twitter.com/41bnntAOe8 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 16, 2025

La question est maintenant de savoir qui sera titulaire dans les gros match en cette fin de saison. Mais pour Dave Appadoo, il n’y a même pas vraiment débat tant, selon lui, l’international géorgien est à présent supérieur au capitaine lyonnais. « Il faudrait dire à Lyon de ne pas inverser le truc et de ne pas mettre le titulaire sur le banc. Aujourd’hui, Mikautadze est de loin le titulaire. C’est très simple. Quand vous voyez les matchs de Lazcazette depuis le début de la saison… Il y a un joueur qui est vraiment le présent et le futur de l’OL, qui est revenu pour ça, c’est Mikautadze » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

Mikautadze devant Lacazette, ça devient évident

« Quand il rentre sur le terrain, tu as l’impression que c’est Lacazette en accéléré. La réalité est que Mikautadze doit être titulaire, ce n’est même pas un débat enfaite » a argumenté le chroniqueur de l’Equipe du Soir, convaincu que Paulo Fonseca doit frapper fort dans les prochaines semaines en installant définitivement Georges Mikautadze comme le titulaire à la pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais. Avec un calendrier infernal à la reprise qui verra notamment les Gones jouer contre Strasbourg, Lille, Auxerre ou Manchester United, l’entraîneur rhodanien devra faire des choix et il sera intéressant de voir si Mikautadze aura sa préférence pour les plus grosses échéances.