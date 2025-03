L'OL invite 6.000 enfants, la LFP les vire du stade

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la fermeture d'une partie du Virage Nord pour le match contre Le Havre, l'Olympique Lyonnais a souhaité inviter 6.000 enfants dans son stade. Le LFP a refusé cette idée.

Les relations entre l'OL et la Ligue de Football Professionnel ne sont pas au beau fixe, et les révélations du Progrès à 48h du match Lyon-Le Havre vont contribuer à alimenter le sentiment de persécution qui habite les supporters de l'OL depuis la suspension de Paulo Fonseca jusqu'à fin novembre avec interdiction d'aller dans les vestiaires. En effet, ayant pris connaissance de la fermeture d'une grande partie virage Nord, et après avoir annulé les billets des supporters concernés par cette sanction de la LFP, l'Olympique Lyonnais a souhaité en profiter pour inviter 6.000 enfants « en situation de précarité ou en situation sociale difficile. » Une idée généreuse, acceptée par John Textor, mais qui a rapidement été refusée par les services de Vincent Labrune, qui estiment que ce serait un détournement de la sanction décidée mercredi par la commission de discipline.

La LFP dit non à l'OL, Riolo n'est pas étonné

Au moins plus personne ne se cache désormais … pic.twitter.com/ICCLgjTylp — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 14, 2025

Dans un message adressé ce vendredi à l'Olympique Lyonnais, la Ligue de Football Professionnel a repoussé cette idée d'inviter 6.000 enfants : « la zone doit rester inoccupée pendant la rencontre en question ». L'OL a donc annulé cette initiative, tandis que ses supporters font remarquer qu'il y a quelques années, l'UEFA avait permis à l'Olympique de Marseille de faire venir des enfants pour remplir un virage du Vélodrome alors que les supporters avaient été interdits. En tout cas, Daniel Riolo, jamais le dernier pour taper sur Vincent Labrune et la LFP, y est allé de son message. « Au moins plus personne ne se cache désormais … », a lancé le journaliste de RMC à l'annonce de ce refus de la Ligue, histoire de mettre de l'huile sur le feu au moment où il fait l'objet d'un énorme bad buzz suite à une échange avec Nicolas Anelka.