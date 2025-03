OL ‍: Mikautadze pour 18ME, il crie au génie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Titularisé contre Bucarest, Georges Mikautadze a signé un doublé. L'occasion pour l'attaquant géorgien de confirmer qu'il mérite d'être le futur numéro 1 de l'Olympique Lyonnais quand Alexandre Lacazette partira.

Paulo Fonseca avait décidé de mettre le Général au repos lors du huitième de finale retour d'Europa League, et ce choix a été facilité par le fait que derrière Alexandre Lacazette, l'OL peut compter sur Georges Mikautadze. Et ce dernier n'a pas déçu en signant deux superbes buts face à une formation roumaine trop faible défensivement pour rêver d'un exploit à Lyon. Recruté au FC Metz l'été dernier pour 18 millions d'euros, sous le nez de l'AS Monaco qui pensait avoir scellé le transfert, le Roi Georges sait que dans l'esprit de John Textor il sera le leader de l'attaque lyonnais la saison prochain lorsque Lacazette aura fait ses adieux à l'Olympique Lyonnais. En attendant, Mikautadze démontre qu'il est toujours au top niveau quand son entraîneur fait appel à lui. Dans L'Equipe du Soir, Etienne Moatti avoue être emballé par l'attaquant de l'OL.

L'OL a fait une énorme affaire avec le Roi Georges

2️⃣ buts et 2️⃣ passes décisives ce soir face au FCSB 🔥@MikautadzeG est votre Homme du match #OLFCSB 🦁🔴🔵 https://t.co/cSbcizjRmh pic.twitter.com/nV3QZqKQca — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2025

Évoquant les prestations très solides de l'avant-centre géorgien de l'Olympique Lyonnais, le journaliste du quotidien sportif n'est pas loin de crier au génie. « On avait vu Mikautadze avec sa sélection dans de grandes compétitions, et c’était pas mal déjà. Pour le coup, c’est la meilleure pioche lyonnaise au mercato. Pour 18 millions d’euros, l’OL s’est offert un avant-centre de très haut niveau. Franchement, pour le prix qu’il a coûté, il est hyper intéressant », explique Etienne Moatti au sujet de celui qui a été élu joueur du match contre Bucarest. Sans être titulaire à chaque match, Georges Mikautadze a marqué 12 buts et délivré 6 passes décisives sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Un joli score pour celui qui porte fièrement le numéro 69 sur son dos et qui a bien l'intention de faire peu à peu oublier la légende lyonnaise qu'est Alexandre Lacazette.