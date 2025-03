OL ‍: Paulo Fonseca et John Textor, une dette énorme

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré sa suspension longue durée, Paulo Fonseca a bénéficié d’un soutien à toute épreuve de la part de son patron John Textor à l’OL.

Suspendu pour neuf mois par la commission de discipline de la LFP après son craquage face à Benoit Millot, Paulo Fonseca est toujours l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, John Textor n’a jamais envisagé de se séparer de son coach portugais, et cela malgré son interdiction de banc et de vestiaires pendant plusieurs mois. Un geste fort de la part du propriétaire américain de l’OL, qui a viré Pierre Sage un mois plus tôt pour faire venir l’ex-entraîneur du LOSC et de l’AC Milan. Les deux hommes sont à présent liés, et Paulo Fonseca doit impérativement une qualification en Ligue des Champions à son président, selon Walid Acherchour, qui a évoqué le lien fort qui unit les deux hommes au micro de l’After Foot sur RMC.

Paulo Fonseca en doit une à John Textor

« C’était la semaine de vérité pour l’OL avec cette victoire en Roumanie et ce match contre Nice, qui n’avait pas perdu à domicile en Ligue 1. Gagner comme ça dans ces conditions avec Fonseca dans la tribune, c’est une grosse performance, car ça resserre tout le monde au classement. Quand je regardais Fonseca et l’unité autour de lui, je me demande si tout ce qui s’est passé ne leur a pas fait du bien pour s’unir » a d’abord expliqué celui qui est également consultant pour DAZN et qui a assisté à la victoire lyonnaise à Nice, avant de conclure.

L'union sacrée à l'OL pour se qualifier en C1

« Pour moi, Fonseca doit une qualif en Ligue des champions à Textor, qui ne l’a pas viré. Textor a sorti Pierre Sage pour le faire venir, et maintenant, il le garde malgré la sanction. A la place de Fonseca, j’ai une connexion incroyable avec John Textor, ça doit les lier » a détaillé Walid Acherchour, convaincu que cette union sacrée à l’OL depuis la sanction infligée à Paulo Fonseca peut permettre contre toute attente aux Gones d’aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Ce qui signifierait que Marseille, Nice, Lille ou Monaco s’écroulerait et sortirait des places qualificatives pour la C1. Il reste neuf matchs à Paulo Fonseca et à Lyon pour réaliser cet énorme exploit.