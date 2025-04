L'OL promet un mercato musclé cet été

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sait qu'il vivra une intersaison mouvementée. La DNCG rode et veut que les Gones réalisent encore de grosses ventes, sous peine de sanctions.

John Textor a encore pas mal de travail avant d'assainir les finances de l'OL. L'hiver dernier, l'OL a été contraint de vendre pour renflouer ses caisses. Le club rhodanien est toujours sous la menace d'une relégation en Ligue 2 à l'issue de la saison si la DNCG n'est pas satisfaite. Si les Gones sont épargnés dans quelques semaines et peuvent sécuriser leur avenir dans l'élite, alors ils devront de nouveau faire des sacrifices et vendre des gros joueurs. Cependant, la direction rhodanienne ne compte pas se laisser faire. L'objectif sera également de rester compétitif, surtout si l'OL parvient à se qualifier en coupe d'Europe à l'issue de l'exercice en cours.

Vers une révolution l'été prochain à l'OL ?

Invité ces dernières heures de Olympique et Lyonnais, Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement de l'Olympique Lyonnais, a notamment indiqué sur le sujet : « Le mercato va être beaucoup plus ciblé. (...) On bougera sur toutes les lignes durant l’été. On sait qu’il y aura des départs, mais on veut garder une base solide. Un équilibre doit rester pour donner de la continuité. (...) On veut que les supporters soient fiers de leur équipe. Concernant les prolongations de Tagliafico et Mata, ce n’est pas le moment d’en parler, mais on veut ces joueurs dans l’équipe ». L'OL est donc prêt à faire des efforts mais le groupe se devra, au minimum, d'aller chercher une place européenne en fin de saison. Une qualification en Ligue des champions changerait elle beaucoup à Lyon. En l'état actuel des choses, les Gones ne sont pas dans les 4 premiers de Ligue 1. Il se dit que Rayan Cherki, Thiago Almada, Nicolas Tagliafico, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Clinton Mata, Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze pourraient quitter le navire. L'OL devra donc faire des jolis coups pour compenser ce genre de départs. Le challenge s'annonce XXL.