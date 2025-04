OL ‍: Lyon fonce vers ce prodige en Belgique

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Depuis l'été dernier, l'OL suit de près le jeune milieu congolais Noah Sadiki de l'Union Saint-Gilloise. Malgré les doutes concernant ses finances, le club rhodanien voudra l'arracher au prochain mercato. Plusieurs signaux sont positifs pour les recruteurs lyonnais.

Avec des finances fragiles, l'Olympique Lyonnais devra faire de la place dans sa masse salariale l'été prochain. Au milieu de terrain, l'expérimenté Nemanja Matic risque de s'en aller tout comme possiblement Corentin Tolisso. Lyon ne sera pas longtemps orphelin du Serbe puisqu'il a un joueur sous le coude pour combler son départ. Il s'agit de Noah Sadiki, le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. A 20 ans, l'international congolais s'affirme déjà comme étant l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le plat pays. C'est même une grande promesse européenne au vu de ses performances remarquées en Ligue Europa.

L'OL a deux atouts dans le dossier Sadiki

Déjà intéressé par son recrutement l'été dernier, l'OL va tout faire pour conclure son transfert au prochain mercato estival. Une tendance confirmée par le journaliste belge Sacha Tavolieri sur la chaine de télévision LN24. Même si les Lyonnais devront affronter la concurrence de Wolfsburg pour le milieu, notre confrère est optimiste pour le club de John Textor. Sadiki n'arrive qu'en numéro 2 sur la short-list des Allemands pour le poste. De plus, le joueur de l'Union Saint-Gilloise s'est entouré d'un habitué de la Ligue 1 en vue du mercato.

« Noah Sadiki a décidé de lier son avenir à l’un des plus grands agents français qui s’appelle Meissa Ndiaye et qui représente notamment les intérêts de Marcus Thuram. Aujourd’hui, il va s’ouvrir au marché français mais également au marché allemand. Il y a des clubs déjà très intéressés par Noah Sadiki dans le cadre d’un transfert cet été. On parle de l’Olympique Lyonnais. Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement, l’a déjà placé tout en haut de sa liste de scouting (recrutement). On parle aussi de Wolfsburg. […] qui a une priorité dans ce secteur Habib Diarra de Strasbourg », a t-il indiqué. Une bonne nouvelle même si le volet financier sera déterminant. L'Union Saint-Gilloise est dure en affaire, ayant vendu Victor Boniface pour 21,7 millions d'euros à Leverkusen et Mohamed Amoura pour 15 millions d'euros à Wolfsburg l'été dernier.