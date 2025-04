Gros bazar à Lyon avant le coup d’envoi d’OL-Manchester

Les supporters peinent à arriver au Groupama Stadium, à l’approche du match entre Lyon et Manchester United en quarts de finale d’Europa League. Une panne informatique dans le métro a paralysé les lignes menant au stade, provoquant un afflux de spectateurs aux abords des voix et de gros retards.

🚨 Les lignes de métro A, B et C circulent à nouveau.



Nous vous invitons à privilégier la ligne A jusqu’à La Soie puis les navettes stade bus et tramway.



Les supporters de Manchester United sont invités à se rendre place Antonin Poncet, côté Grande Poste. Des navettes bus les… pic.twitter.com/1m23s7ZBwK