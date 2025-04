Thiago Almada, cette blague qui énerve l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté gratuitement par Botafogo à l’OL au mois de janvier, Thiago Almada devrait sauf grosse surprise rester à Lyon cet été. Le club rhodanien doit cependant se méfier de l’intérêt de plusieurs clubs italiens.

L’avenir de Thiago Almada fait l’objet de multiples spéculations depuis plusieurs semaines. Il faut dire que le dossier de l’international argentin est assez atypique puisque le champion du monde 2022 a été prêté gratuitement par Botafogo à l'Olympique Lyonnais à une période où le club rhodanien était interdit de recrutement au mois de janvier. La DNCG a cependant autorisé ce mouvement de prêt gratuit, ce qui a provoqué la colère de multiples dirigeants en Ligue 1 puisque Botafogo appartient, comme l’OL, à John Textor.

L’été prochain, si les sanctions du gendarme financier sont levées, l’actuel 7e de Ligue 1 devrait recruter définitivement Thiago Almada, même si un retour express à Botafogo pour disputer la Coupe du monde des clubs est possible. La tentation d’un départ en Italie sera également surveillée par John Textor et Laurent Prud’homme car les dernières déclarations d’Ezequiel Lavezzi ne feront rire personne dans la capitale des Gaules. Dans des propos relayés par Calcio Napoli 24, l’ex-attaquant de Naples et du PSG a révélé le contenu d’une conversation avec son jeune compatriote.

L'Italie surveille de près Thiago Almada

« J’ai parlé à Thiago Almada, je lui ai dit de venir (à Naples). Il a plaisanté avec moi, il m’a dit ‘emmène moi là-bas, emmène-moi là-bas' » a lancé Lavezzi, dont les propos risquent de faire grincer quelques dents du côté de l’OL, où les supporters et les dirigeants ne veulent pas entendre parler d’un départ de Thiago Almada lors du prochain mercato. Ceci n’est pour l’instant pas d’actualité, mais la vigilance devra rester de mise car Naples ainsi que la Juventus Turin surveillent sa situation de près selon Andrea D’Amico, agent influent en Italie qui a glissé l'information sur la radio Kiss Kiss Napoli. De quoi mettre l’OL sur ses gardes pour l’avenir de Thiago Almada, dont la valeur marchande est estimée aujourd’hui à plus de 30 millions d’euros sur le marché des transferts.