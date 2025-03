11 joueurs victimes de leur succès, l’OL serre les dents

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL marche fort en ce moment, et à l'image de Rudi Garcia, les sélectionneurs ont décidé de miser sur les joueurs lyonnais pour les matchs du mois de mars.

De retour en très bonne forme avec la victoire à Nice et la démonstration aller-retour contre Bucarest, l’OL espère bien enchainer ce dimanche face au Havre pour terminer l’hiver sur les chapeaux de roues. Avec l’idée bien sûr de se rapprocher du podium. Mais cette bonne passe a une conséquence qui n’était plus forcément habituelle pour les Rhodaniens. Avec l’appel de Malick Fofana pour la Belgique ce vendredi, ce sont désormais 11 joueurs qui vont quitter Lyon en début de semaine prochaine.

Corentin Tolisso, qui n’a finalement pas été retenu par Didier Deschamps, n’est pas concerné, mais pour le reste, Paulo Fonseca va devoir travailler en petit comité. Kumbedi, Molebe et Cherki iront avec les sélections de jeunes en France. En Europe, Caleta-Car (Croatie) et Georges Mikautadze (Géorgie) sont des joueurs importants de leur sélection. En Afrique, Moussa Niakhaté (Sénégal), Clinton Mata (Angola) et Ernest Nuamah (Ghana) joueront les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Des matchs importants donc et des qualifications qui concernent aussi l’Amérique du Sud, avec Nicolas Tagliafico et Thiago Almada qui défendront les couleurs de l’Argentine pour deux beaux matchs contre l’Uruguay et le Brésil.

Gros programme pour les internationaux

A new chapter begins. 🔱 pic.twitter.com/gKtaGg9EgS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2025

Un beau programme même si cette dernière trêve de la saison 2024-2025 tirera forcément dan les organismes alors que la suite de la Ligue 1 et le quart de finale d’Europa League contre Manchester United arriveront vite. Mais c’est aussi dans cette période musclée de la fin de la saison que l’OL doit voir de quel bois il est bâti.