OL ‍: Textor prêt à utiliser l'arme fatale pour éviter la relégation

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sportivement, l'Olympique Lyonnais est en quête d'un ticket en or pour la prochaine Ligue des champions. Mais dans les coulisses, John Textor se bat pour ramener des fonds et éviter la relégation en Ligue 2.

Menacé d'une rétrogradation par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l'OL doit rapidement trouver des solutions pour ne pas se présenter devant le gendarme financier du football sans munition à la fin de la saison. Bien évidemment, si l'équipe de Paulo Fonseca se qualifie pour la Ligue des champions, John Textor pourra compter sur les énormes recettes engendrées par la C1, mais à ce stade de la saison, rien ne dit que l'Olympique Lyonnais ne sera qualifié pour cette lucrative épreuve. Et le patron d'Eagle Football Group doit donc assurer ses arrières. Parmi les solutions avancées, il y a évidemment la vente des parts de John Textor dans Crystal Palace, mais également une entrée en bourse à New-York. Sauf que pour l'instant, ces opérations plusieurs fois annoncées ne se sont pas concrétisées.

L'OL veut sauver sa place en Ligue 1

Tandis que la presse économique anglaise révélait la semaine passée que le patron de l'Olympique Lyonnais avait enchaîné des dizaines de rencontres avec des investisseurs qui seraient susceptibles de mettre de l'argent dans cette entrée en bourse, du côté de John Textor, on garde un atout dans les manches. Car si la vente des parts de Crystal Palace ou l'entrée en bourse ne se concrétisaient pas d'ici fin juin, ce qui est possible parce que le timing est serré, le patron d'Eagle Football Group peut activer un dernier levier, surtout si Georges Mikautadze et ses coéquipiers sont au plus haut dans le classement de Ligue 1. Le Progrès confirme que les propres actionnaires d'Eeagle Football Group pourraient mettre la main au porte-monnaie afin de boucler le budget et ne pas prendre des risques face à la DNCG. Cela permettrait de gagner du temps afin que John Textor boucle les autres dossiers, une arme fatale qui pourrait être utilisée en toute fin de saison.