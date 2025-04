Une pépite de 17 ans, un pari fou à l'OL

Dans : OL.

L'absence d'Ernest Nuamah va avoir de grosses conséquences sur la fin de saison lyonnaise. Paulo Fonseca osera-t-il lancer cette pépite de l'OL encore très jeune ?

L’Olympique Lyonnais a connu un véritable coup dur en marge de sa victoire contre Lille le week-end dernier. Ernest Nuamah, rapidement sorti sur blessure, s’est fait les croisés et sera donc indisponible pour les prochains mois. L’ailier ghanéen, après des débuts compliqués, avait trouvé un certain rythme et de l’efficacité, faisant de lui un joueur d’impact capable d’apporter à la ligne offensive mise en place par Paulo Fonseca. Le choix est désormais beaucoup plus limité pour l’entraineur portugais, qui n’a plus autant de forces vives sur les ailes. Les supporters de l’OL, toujours très attentifs à ce qui sort du centre de formation, poussent pour voir désormais le jeune Enzo Molebe gagner du temps de jeu.

Le pari Molebe, les supporters sont chauds

Ce sera très difficile pour l'attaquant de 17 ans qui n’a que quelques minutes dans les jambes au plus haut niveau, en Coupe de France ou sur les matchs de moindre importance d’Europe League. Mais le pressing est là sur les réseaux sociaux et on aimerait clairement voir le natif de Décines avoir sa chance devant, lui qui évolue avec la réserve en National 3 ces derniers mois. Il faut dire qu’Enzo Molebe possède une réputation très flatteuse qui a largement dépassé la région lyonnaise, puisqu’il a été élu en 2024 par The Guardian parmi les meilleurs joueurs de la génération 2007, ce qui met toujours une sacrée pression pour la suite de sa carrière. Mais l’attaquant est encore jeune, et si Paulo Fonseca ne lui donne pas sa chance dans les prochaines semaines malgré la blessure d’Ernest Nuamah, nul doute que cela ne tardera pas s’il continue sa progression qui lui vaut actuellement d’être en équipe de France U18.