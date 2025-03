Govou totalement rassuré par la défaite de l’OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OL a subi la loi de Strasbourg. Une défaite 4 buts à 2 qui n'inquiète pas plus que ça Sidney Govou...

L'OL a subi un coup d'arrêt important vendredi soir en Ligue 1 sur la pelouse du RC Strasbourg. Les Gones savaient que ce déplacement en Alsace ne serait pas de tout repos. Ils ont pu le constater en repartant à Lyon avec une défaite 4 buts à 2. Si le score est lourd, les hommes de Paulo Fonseca ne sont pas totalement passés à travers contre Strasbourg. L'Olympique Lyonnais a eu pas mal d'opportunités mais n'aura pas été aidé par une défense bien fébrile. Pour pas mal d'observateurs, les Rhodaniens sont encore loin d'être morts dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions. C'est d'ailleurs l'avis de Sidney Govou.

Juste un faux pas pour l'OL ?

Lors d'une chronique réalisée pour Le Progrès ces dernières heures, le consultant s'est en effet montré plutôt optimiste pour l'OL, expliquant assez facilement ce qu'il s'est passé face à Strasbourg : « J’ai vu un bon match de foot, avec un Lyon hyperdominant en première période, alors que d’habitude c’est plutôt meilleur en deuxième. Tactiquement, techniquement, c’était propre, et en termes d’intensité, c’était du très bon niveau. Après, Strasbourg, une équipe que j’aime vraiment voir jouer, a fait la différence, mais le score ne reflète pas le match. (...) On savait que la bonne série de l’OL allait s’arrêter à un moment, c’est arrivé là, et ce n’est pas trop grave encore. Il faut s’appuyer sur ce qui a été bien fait en première période, en jouant tous les matches comme ça, mais en générant de la gagne dans tes temps forts, ce qui a manqué cette fois. (...) Malgré tout, cette défaite ne m’inquiète pas pour la suite, même s’il y a encore d’autres gros matches à jouer. Je pense que l’absence de Paulo Fonseca dans le vestiaire à la mi-temps a eu malheureusement de l’influence sur la seconde période ».

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL recevra le LOSC. Un autre concurrent direct pour la C1. Plus le droit à l'erreur pour les Gones, sous peine de se faire distancer au classement.