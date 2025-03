OL ‍: L'avenir de Nuamah bascule soudainement

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les supporters lyonnais ne regrettent plus la venue de Paulo Fonseca au vu des performances de l'OL en ce moment. Intenable depuis plusieurs semaines, Nuamah salue aussi l'arrivée du Portugais. Pas étonnant quand on sait que le coach l'appréciait avant d'arriver à Lyon.

Qualifié de flop ou d'accident industriel pendant plus d'un an, Ernest Nuamah commence enfin à justifier le prix de son transfert : 28,5 millions d'euros. Arrivé à l'Olympique Lyonnais durant l'été 2023, le Ghanéen était raillé pour ses limites techniques. Un déchet qui masquait sa générosité et ses nombreux efforts défensifs. Néanmoins, ces dernières semaines, l'ailier droit a changé de statut à l'OL. Très souvent titulaire, il fait partie des Lyonnais les plus influents offensivement avec Rayan Cherki. Il a notamment marqué un doublé jeudi soir contre Bucarest pour porter à cinq son nombre de buts en 2025. Un total correct qui pourrait être plus important avec un petit peu plus d'efficacité.

Fonseca est un vrai fan de Nuamah

Ernest Nuamah provoque sans cesse et fatigue les adversaires de l'OL, créant de nombreuses occasions de but. Ses qualités sont encore plus visibles depuis l'arrivée de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. S'il avait déjà acquis sa place de titulaire sous Pierre Sage, le joueur de 21 ans a franchi un palier avec le Portugais. Ce n'est sans doute pas un hasard. En effet, ce dernier voulait recruter Nuamah quand il entraînait le LOSC en 2023 comme nous l'apprend le site Jeunes Footeux.

WHAT A GOAL, ERNEST NUAMAH 🇬🇭🚀 pic.twitter.com/eF0cGvYXIC — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 13, 2025

C'est finalement l'OL et la structure Eagle Football qui avait raflé la mise dans ce dossier via un montage financier complexe (achat du joueur par Molenbeek puis prêt à Lyon). Sensible aux qualités de vitesse et de percussion du Ghanéen, Fonseca est à même de le faire progresser. Les supporters ne s'en plaindront pas, John Textor non plus. L'Américain avait voulu faire partir l'ailier l'été dernier avec un prix bradé au mercato. S'il continue sur cette lancée, Ernest Nuamah deviendra vite une forte valeur marchande de l'Olympique Lyonnais.