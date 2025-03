Lucas Perri meilleur gardien du monde, l’OL s’enflamme

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire dans les buts de l’OL depuis le début de la saison, Lucas Perri s’impose comme l’un des meilleurs gardiens en Ligue 1. Paulo Fonseca va même plus loin en ce qui concerne son excellent portier brésilien.

Déterminant lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais à Bucarest la semaine dernière en Europa League (1-3), Lucas Perri a remis ça ce dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice. Décisif, le gardien brésilien a écoeuré les attaquants du Gym en première mi-temps pour maintenir son équipe dans le match avant que les remplaçants de l’OL fassent la différence en seconde période (0-2). Lucas Perri est assurément dans la forme de sa vie et figure actuellement parmi les meilleurs gardiens en Ligue 1 au même titre que Rulli, Chevalier ou encore Donnarumma. Mais ce mercredi en conférence de presse avant le match retour entre l’OL et Bucarest en Europa League, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a été encore plus loin.

Paulo Fonseca est amoureux de Lucas Perri

« Lucas Perri est actuellement le meilleur gardien du monde » dit Paulo Fonseca avant #OLFCSB à vivre demain en intégralité sur @tonic_radio pic.twitter.com/rbTOhxbWT7 — Tonic Radio (@tonic_radio) March 12, 2025

Avec une pointe d’humour mais une dose sans doute de vérité, il a estimé que Lucas Perri figurait actuellement parmi les meilleurs gardiens au monde. « Je pense qu’aujourd’hui Lucas (Perri) est le plus fort du monde (sourires) » a d’abord lancé le coach de l’OL, qui sera autorisé à être sur le banc jeudi en Europa League, avant de poursuivre. « Il a été décisif défensivement avec ses nombreuses parades. Mais il a surtout progressé offensivement car ses relances à la main sont incroyables » s’est réjouit l’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan, convaincu qu’il compte dans son effectif l’un des meilleurs gardiens au monde actuellement avec Lucas Perri. Difficile de lui donner tort, tant l’ancien portier de Botafogo brille ces dernières semaines. De quoi combler de joie le staff lyonnais mais aussi les supporters du club rhodanien, bien conscients que le classement de l’OL serait certainement différent sans un très grand Lucas Perri depuis le début de la saison.