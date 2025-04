OL ‍: Nuamah sacrifié au mercato, c'est décidé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Longtemps inconstant, Ernest Nuamah s’est enfin imposé comme un titulaire quasiment indiscutable à l’OL. Le moment choisi par John Textor pour se séparer de l’international ghanéen au mercato.

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives cette saison, Ernest Nuamah a la confiance de Paulo Fonseca depuis la prise de fonctions de l’entraîneur portugais en lieu et place de Pierre Sage. L’ancien coach de l’AC Milan et du LOSC apprécie les qualités de l’international ghanéen, capable de percuter, de dribbler et de se montrer décisif même s’il doit encore améliorer ce dernier point. Homme fort de l’OL ces dernières semaines, Ernest Nuamah est peut-être en train de vivre ses derniers instants dans la capitale des Gaules. Et pour cause, John Textor et Laurent Prud’homme vont devoir procéder à des arbitrages au mercato et certains joueurs à forte valeur marchande seront vendus pour renflouer les caisses du club rhodanien.

Un départ de Nuamah déjà acté ?

A en croire le site Transfert Feed, il est acté que Nuamah fera partie des joueurs sacrifiés par l’état-major de l’Olympique Lyonnais, qui préfère se séparer de l’ex-joueur de Nordsjaelland plutôt que de Lucas Perri, de Mikautadze ou encore de Thiago Almada. Le média, qui confirme que Nuamah a toujours une cote d’enfer en Premier League, indique que l’attaquant lyonnais dispose d’une « forte valeur marchande » Outre-Manche et que l’OL mise par conséquent sur sa vente pour se donner un énorme bol d’oxygène au mercato et ainsi éviter une nouvelle sanction de la part de la DNCG. Proche de signer à Fulham en août dernier puis à Everton il y a trois mois, Nuamah s’est toutefois montré réticent à l’idée de quitter Lyon jusqu’à présent. Reste maintenant à voir si cette fois, John Textor et les clubs intéressés par l’ailier de 21 ans trouveront les arguments pour le convaincre de quitter le Rhône.