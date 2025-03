OL ‍: Pierre Ménès fait une découverte choquante

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré des péripéties en cascade, l’OL réalise une très bonne saison avec une 5e place en Ligue 1 et une qualification pour les quarts de finale de l’Europa League. De quoi rendre confiant le journaliste Pierre Ménès.

Tout n’a pas été rose à l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, c’est le cas de le dire. Le club rhodanien a démarré cet exercice 2024-2025 avec un terrible coup asséné par la DNCG, qui a condamné l’OL à une interdiction de recrutement pour le mois de janvier et à une relégation administrative à titre provisoire. En parallèle, John Textor, opposant principal à Vincent Labrune ou encore à Nasser Al-Khelaïfi, semble être pris pour cible par un certain nombre de dirigeants du football français. Et pour ne rien arranger, Paulo Fonseca a aggravé la situation de l’OL en écopant d’une suspension historique de neuf mois.

L'OL plus fort que jamais dans l'adversité

Contre toute attente, c’est dans cette adversité sans précédent que Lyon est le plus performant sur le terrain. Une incroyable découverte pour Pierre Ménès, qui fait penser à l’ancien journaliste de Canal+ que tout est possible pour l’OL cette saison, y compris d’accrocher le top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions. « Je pense que Lyon a moyen d’arracher une place en Ligue des Champions. Peut-être aussi parce que ce club est en train de se découvrir une force mentale différente avec toutes les emmerdes qu’on peut leur faire dans tous les sens entre la relégation administrative, les problèmes de Textor, Fonseca… » explique le journaliste au sujet de la forme éclatante de l'OL, avant de conclure.

« Il y a peut-être une unité nouvelle, une force collective qui s’est dégagée du côté de Lyon grâce à ça. En tout cas c’est une équipe qui a des moyens offensifs extrêmement intéressants. Lyon est programmé pour jouer la Ligue des Champions, la surprise serait de ne pas se qualifier » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Dans l’adversité la plus totale, l’OL a trouvé une force insoupçonnable qui lui a permis de recoller sur les équipes de tête et d’espérer à présent une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’objectif fixé par John Textor en début de saison à Pierre Sage, lequel a depuis été remercié.