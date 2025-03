Un gros transfert à 27 ME, l'OL supplie la DNCG

L’avenir de Thiago Almada fait l’objet de multiples rumeurs au Brésil mais sauf retournement de situation, le champion du monde argentin devrait bien s’engager définitivement avec l’OL dans les semaines à venir.

Ces dernières heures, la presse brésilienne a lâché une information contrariante pour les supporters de l’Olympique Lyonnais au sujet de Thiago Almada. Actuellement prêté gratuitement par Botafogo, le champion du monde argentin pourrait repartir dans son club brésilien au mois de juin afin de disputer la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Autrement dit, l’OL dirait au revoir à son meneur de jeu de 23 ans moins de six mois après son arrivée. Un scénario qui a de quoi inquiéter à Lyon au vu de l’éclosion de Thiago Almada.

Sobre o Almada:



O que pude conversar sobre a situação do jogador no momento. O jogador ainda é do Botafogo nos direitos federativos, está emprestado ao Lyon.

Assim que a punição do Lyon terminar, o clube francês deve adquirir os direitos econômicos por 27M Euros. Existe a++ pic.twitter.com/NhzIDa3eDU