OL ‍: John Textor brise ce deal de longue date

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

L’AS Saint-Priest a mis fin à son partenariat avec l’Olympique Lyonnais au profit d’un autre avec l’AS Monaco. Le pensionnaire de National 2 s’attendait à plus de soutien de la part du club de John Textor mais s’est senti délaissé.

À l’instar de l’Olympique de Marseille qui a récemment perdu un partenariat avec le Burel FC au profit de l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais va subir le même type d’événement. Le 25 mars prochain, les Gones vont perdre leur partenariat avec l’AS Saint-Priest. Leur relation sportive de voisinage datait de 2020, mais le départ de Jean-Michel Aulas a rebattu totalement les cartes. Depuis 2023 et l’arrivée de John Textor à la présidence de l’OL, le pensionnaire de National 2 s’est senti totalement délaissé, comme l’indique Patrick Gonzalez, son président, dans un entretien accordé à BMFTV Lyon. Le dirigeant du club de la métropole lyonnaise s’est indigné devant la totale absence d’interlocuteurs pour mener à bien le projet de partenariat entre les deux clubs. Textor en prend d’ailleurs pour son grade.

« Ce sera comme ça, de toute façon vous n’aurez rien »

OL : Textor reste insensible à la demande des supporters https://t.co/YffSMLqXqN — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

« On ne se reconnaissait plus dans ce partenariat puisqu'on n'avait plus aucun interlocuteur. Les gens n'étaient plus ce qu'ils étaient. Depuis M. Textor, on a l'impression que leur priorité n'était plus du tout l'AS Saint-Priest. (...) Le partenariat devait être renouvelé en mai-juin 2024, on les a relancés maintes et maintes fois. On s'est vus une première fois avec des jeunes qui ne connaissent absolument pas (le dossier). Il n'y avait plus M. Ponsot, ni Pierre Sage, ni M. Aulas. Il n'y avait plus personne pour nous recevoir au mois d'août. On les a relancés en octobre-novembre, toujours rien. Décembre-janvier, ils nous ont approchés en nous disant 'ce sera comme ça, de toute façon vous n'aurez rien'. Donc financièrement, on ne peut pas dire qu'on a été gourmands », a lâché, amer, le président de l’AS Saint-Priest.

Le partenariat avec l’Olympique Lyonnais terminé à cause de l’absence de considération de la part de John Textor, l’AS Saint-Priest va en signer le 25 mars prochain un nouveau, cette fois avec l’AS Monaco. « On avait plein de touches avec des clubs français, anglais, espagnols. L'AS Monaco nous a fait une belle proposition en termes de communication, de joueurs, d'éducateurs pour les former. Et financièrement, aussi », conclut Patrick Gonzalez. Tout est bien qui finit bien pour l’AS Saint-Priest. Pour l’OL, c’est un nouveau coup contre l’image renvoyée par le club.