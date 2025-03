Paulo Fonseca en tribunes, l’OL va le payer très cher

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Balayé à Strasbourg vendredi (4-2), l’OL a peut-être perdu le match à la mi-temps, au moment où Paulo Fonseca n’a pas pu intervenir auprès de ses joueurs au contraire de son homologue alsacien Liam Rosenior.

En forme avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a subi un réel coup d’arrêt vendredi à Strasbourg avec une lourde défaite (4-2). La première période lyonnaise avait pourtant été bonne, mais la mi-temps a redistribué les cartes et le coup de gueule du coach alsacien Liam Rosenior a fait la différence. Dans le même temps, Paulo Fonseca n’a pas pu intervenir auprès de ses joueurs. Suspendu, le coach de l’OL vit à présent les matchs en tribunes et n’a pas l’autorisation de se rendre dans les vestiaires à la pause. Un élément qui fait la différence et qui risque de coûter cher au club rhodanien dans le sprint final de la saison selon Sidney Govou.

Dans sa chronique pour Le Progrès, l’ex-attaquant de l’OL et consultant pour Canal+ estime que Lyon a un désavantage de poids face à ses concurrents avec cette suspension infligée au technicien portugais. « Il faut s’appuyer sur ce qui a été bien fait en première période, en jouant tous les matches comme ça, mais en générant de la gagne dans tes temps forts, ce qui a manqué cette fois. On a senti après la mi-temps qu’il pouvait se passer quelque chose de négatif, il aurait peut-être fallu essayer de sauver un point, jouer avec sa tête, car on avance dans la saison, et chaque point compte » a d’abord analysé Sidney Govou avant de conclure.

Un énorme handicap pour l'OL à la mi-temps

« Malgré tout, cette défaite ne m’inquiète pas pour la suite, même s’il y a encore d’autres gros matches à jouer. Je pense que l’absence de Paulo Fonseca dans le vestiaire à la mi-temps, a eu malheureusement de l’influence sur la seconde période. Même s’il peut relayer ses messages, ce n’est pas lui qui parle, et les joueurs auraient sans doute eu besoin qu’il soit là. L’impact de l’adjoint ne peut jamais être le même que celui du coach numéro un ». Au fil des semaines, l’OL devra toutefois apprendre à vivre sans Paulo Fonseca, car la suspension de l’ancien coach du LOSC et de l’AC Milan va encore durer un long moment, et il ne faudra pas à chaque match que l’absence de l’entraîneur rhodanien soit une excuse pour rater les secondes mi-temps.