Les anciens joueurs de l'OL reprennent du service

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si l'OL a repris du poil de la bête sur le plan sportif ces derniers mois, le niveau actuel de l'équipe ne rivalise pas avec son aînée des années 2000. Que les nostalgiques de cette époque se rassurent, ils pourront bientôt revoir leurs anciennes idoles sur les terrains.

Conserver une identité lyonnaise dans un club mondialisé, telle est la mission de la nouvelle direction de l'OL. Ce n'est pas facile sur le plan sportif puisque John Textor considère le club rhodanien comme un élément parmi d'autres dans la galaxie Eagle Football. Lyon amène beaucoup de joueurs de Botafogo, délaissant de plus en plus son célèbre centre de formation. Rayan Cherki est le seul jeune lyonnais à jouer régulièrement avec l'équipe première. De quoi peut-être perdre le lien avec les supporters historiques de l'OL. Laurent Prud'homme l'a bien compris. Le président exécutif du club relance un projet englobant les joueurs emblématiques de l'Olympique Lyonnais.

OL Légendes est de retour pour les 75 ans du club

Ce mercredi, il a convoqué les journalistes rhodaniens pour une conférence de presse au Groupama Stadium. Il a annoncé le retour de l'association OL Légendes à court terme. Elle réunira des footballeurs célèbres du club, issus de toutes les générations. Présent mercredi, Cris en sera le président. Le Brésilien côtoiera des anciens coéquipiers comme Sidney Govou et Maxime Gonalons ainsi que des champions de France plus anciens comme Pierre Laigle, nommé trésorier de l'association.

L’association OL Légendes est présentée aujourd’hui, avec une grosse pensée du Président Cris pour Bernard Lacombe. L’@OL et la région @auvergnerhalpes accompagnent le projet. Premier match le samedi 25 mai à Mions. pic.twitter.com/sWv6hzDo9x — Tonic Radio (@tonic_radio) April 2, 2025

« OL Légendes sera l’occasion pour nous de construire une magnifique passerelle entre le passé et le futur du club. La transmission a toujours été au cœur du projet de l’Olympique Lyonnais et nous sommes très heureux aujourd’hui de retisser ce lien avec nos anciens joueurs. Ils font partie de notre histoire, ils ont porté nos couleurs et nous sommes fiers de recréer cette interaction unique pour qu’ils puissent continuer à accompagner les projets de l’institution OL », a expliqué Laurent Prud'homme. Les joueurs pourront se réunir à diverses occasions : dîners de galas, opérations caritatives, matchs spéciaux. Une rencontre est d'ailleurs bientôt programmée pour fêter les 75 ans de l'Olympique Lyonnais.