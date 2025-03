L'OL a trouvé plus fort qu'Ousmane Dembélé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue des Nations, Georges Mikautadze était en grande forme avec la Géorgie. L'attaquant de l'OL a en effet planté un doublé face à l'Arménie.

Georges Mikautadze est en pleine bourre et il l'a encore démontré ce dimanche avec la Géorgie. Le joueur de l'OL a marqué un joli doublé contre l'Arménie. De quoi poursuivre encore un peu plus sa très belle série, lui qui a désormais été décisif 17 fois avec 9 buts et 8 passes décisives sur les 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. D'ailleurs, sur ce laps de temps, aucun joueur ne fait mieux en Europe, même pas Ousmane Dembélé. Mikautadze ne compte en plus pas s'arrêter là, alors que les Gones ont une fin de saison très excitante à disputer en Ligue 1. En effet, l'OL est à la lutte pour décrocher une place en Ligue des champions.

Mikautadze en feu, l'OL peut désormais rêver en grand

Lors de la prochaine journée de championnat, les hommes de Paulo Fonseca seront en déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Un adversaire qui souhaite également décrocher une place en coupe d'Europe dans quelques semaines. L'entraîneur portugais de l'OL pourrait décider d'aligner d'entrée Mikautadze. D'ailleurs, de plus en plus de voix s'élèvent à Lyon pour envisager de mettre l'ancien de Metz titulaire en lieu et place d'Alexandre Lacazette.

En Ligue 1, Mikautadze reste sur un but face à Reims, un but contre Montpellier, une passe décisive face au PSG ainsi que deux passes décisives et un but face au Havre. En espérant que le natif de Lyon ait bien récupéré de ses récents déplacements dans le Caucase. Pour rappel, l'été dernier, Mikautadze signait jusqu'en 2028 à l'Olympique Lyonnais en provenance du FC Metz contre un chèque de 18,5 millions d'euros. Malgré des débuts difficiles, l'attaquant s'est toujours accroché jusqu'à devenir l'une des références à son poste en Europe cette saison.