OL ‍: Les croisés et saison terminée pour Nuamah ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sorti dès le début du match contre Lille, Ernest Nuamah pourrait en avoir terminé avec la saison 2024-2025. L'Olympique Lyonnais craint le pire pour son ailier.

Le début du match de l'OL a été cauchemardesque, puisque non seulement l'équipe de Paulo Fonseca a pris un but après moins d'une minute, mais en plus l'entraîneur de Lyon a été contraint de lancer Rayan Cherki à la place d'Ernest Nuamah, lequel s'est blessé après un contact de sa part contre Gabriel Gudmundsson. La victoire finale a permis à l'Olympique Lyonnais et ses supporters d'oublier la sortie de l'attaquant international ghanéen, mais la réalité risque de vite rattraper tout le monde.

Si le club rhodanien attend connaître le résultat des examens que Nuamah doit réaliser ce dimanche, ou au plus tard lundi, dans une clinique lyonnaise, L'Equipe annonce que le staff médical de l'OL craint une rupture des ligaments croisés et donc l'absence pour plusieurs mois du joueur arrivé la saison passée via Molenbeek. Et pour ceux qui doutent de la gravité de blessure du joueur de 21 ans, même Rayan Cherki lui a envoyé un message.

Nuamah out jusqu'à l'automne ?

🎙 Les mots de @rayan_cherki, qui a d'abord une pensée pour @Nana_Nuamah10, avant de revenir sur notre victoire face au LOSC 🔴🔵



💻📱 Les réactions de nos Gones après #OLLOSC sur YouTube 👉 https://t.co/LCm6V1uHXP — Olympique Lyonnais (@OL) April 6, 2025

Conscient de l'importance de la blessure de son coéquipier, qu'il a remplacé samedi soir, Rayan Cherki lui a envoyé un message à travers les médias. « J’ai une très grosse pensée pour Ernest. Il faut qu’il revienne très rapidement, on a besoin de lui. Il faut qu’il se rétablisse le mieux possible, et le plus rapidement possible. La première chose, c'est de penser à lui », a confié l'auteur du but de la victoire lyonnais face au LOSC. Du côté de Paulo Fonseca et du vestiaire de l'OL, on va désormais attendre d'en savoir plus, même si le pessimisme était de rigueur dans les couloirs du Groupama Stadium au sujet d'Ernest Nuama au moment où l'Olympique Lyonnais vient de basculer du bon côté du classement de Ligue 1.