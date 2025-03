L'OL confirme l'annulation des billets de centaines de supporters

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dimanche, plusieurs centaines de supporters de l'Olympique Lyonnais ne pourront entrer dans le stade pour la rencontre face au Havre, car leur abonnement a été suspendu.

Quoi qu'en pensent les dirigeants de l'OL, et c'est probablement du mal, le club de John Textor doit accepter la sanction prononcée mercredi par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Suite à « l'usage massif d’engins pyrotechniques, expressions orales et visuelles constatées », à savoir des messages contre la LFP et son président, il a été décidé de fermer partiellement la tribune Nord du Groupama Stadium à l'occasion de la réception du Havre, ce dimanche. A 48 heures de la rencontre face au club normand, actuellement 16e et barragiste, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont prévenu les supporters concernés par cette sanction qu'il était inutile de faire le déplacement jusqu'au stade de Décines.

« Suite à la décision de la LFP, nous rappelons à nos supporters que le virage nord sera partiellement fermé lors de la rencontre OL-HAC, ce dimanche 16 mars à 15h00. Les billets/cartes des abonnés en blocs 001 à 005 et 101 à 106 seront invalidés sur cette rencontre. Cette décision ne concerne pas les abonnés de la volée haute nord », précise l'Olympique Lyonnais, qui espère que les choses se calmeront, la commission de discipline étant clairement déterminé à stopper les messages un peu trop incisifs à son goût. On verra dimanche si cela fonctionne au Groupama Stadium, ou pas.